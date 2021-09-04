​Türkiye dünyanın çekim platosu oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni filmlerinin çekimi için Türkiye’ye gelen Bollywood yıldızları Salman Khan ve Katrina Kaif ile bir araya geldi. Çırağan Sarayı’nda Hindistan sinemasından önemli isimleri ağırlayan Ersoy, görüşmenin ardından kamera karşısına geçti. Bakan Ersoy, Türkiye’de özellikle dizi film sektörünün çok yol aldığını belirterek, ABD’den sonra yurt dışına en çok Türk dizi filmlerinin ihraç edildiğini söyledi.

CAZİBE NOKTASI OLDU