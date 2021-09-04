​Türkiye dünyanın çekim platosu oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni filmlerinin çekimi için Türkiye’ye gelen Bollywood yıldızları Salman Khan ve Katrina Kaif ile bir araya geldi. Çırağan Sarayı’nda Hindistan sinemasından önemli isimleri ağırlayan Ersoy, görüşmenin ardından kamera karşısına geçti. Bakan Ersoy, Türkiye’de özellikle dizi film sektörünün çok yol aldığını belirterek, ABD’den sonra yurt dışına en çok Türk dizi filmlerinin ihraç edildiğini söyledi.
CAZİBE NOKTASI OLDU
- Türkiye’nin doğal bir plato olduğunun altını çizen Ersoy, “Her şehri, her noktası cazibe noktası. Uluslararası prodüksiyon firmaları Türkiye’de tekrar çekimler yapmaya başladı.” dedi. Ersoy, Bollywood film sektörünün de Türkiye’ye ilgi gösterdiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Türkiye, Avusturya ve Rusya’da çekilecek filmin Türkiye ayağını şu anda burada çekiyorlar ve bugüne kadarki en yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla gösterilecek.” Oyuncu Katrina Kaif de daha önce de çekim için İstanbul’a geldiklerini aktararak, Türkiye’nin severek geldiği nadide ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu Salman Khan ise İstanbul’dan çok memnun kaldıklarını ifade etti.