Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecek: Ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor

TEB Başkanı Çolak, Covid-19 nedeniyle bu yıl talebi artan zatürre ve grip aşısına ilişkin açıklama yaptı. Çolak, zatürre aşısının piyasaya zaman zaman az miktarda geldiğini fakat piyasayı rahatlatacak ölçüde verilmediğini söyledi. Çok fazla kişi tarafından koronavirüs nedeniyle zatürre aşısının arandığını belirten Çolak, geçmişte ise bu aşıların çok sık kullanılmadığına dikkat çekti.

Çolak, "Piyasada bulunma konusunda bir daralma var. İlaç firmaları ile yaptığımız görüşme doğrultusunda bu ayın sonuna doğru zatürre aşılarının kısmi de olsa piyasaya verileceğini ifade ediyorlar. Grip aşıları da Ekim'in 15'i gibi piyasaya sunulacak yine firmalardan edindiğimiz bilgi bu. Dolayısıyla gripte de bir piyasa rahatlaması olacak; ama geçen yıl 1,5 milyon doz grip aşısı kullanılmıştı. Bu sene de 1,5 milyon ünitenin geleceğini ifade ediyor ilaç firmaları. Ama Covid-19 ile birlikte bunun 3-4 katı ihtiyaç çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor" dedi.

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'BAKANLIK İZİN VERİRSE BİZ DE AŞI GETİRECEĞİZ'

TEB Başkanı Çolak, geçmişte 1,5 milyon grip aşısının Türkiye'ye yettiğini anlatarak, "Ama bu yıl Covid-19 ile birlikte grip aşısı olmak isteyen kişilerin sayısı artacak. Sıkıntı orada olacak. Her türlü olumsuzluğa karşı Sağlık Bakanlığı'nın yeterince girişimde bulunmasını ve 1,5 milyonu en az 3 milyon üniteye çıkarmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

Şimdiden girişimleri yapmak lazım, yarın geç kalmış olabiliriz. 1,5 milyon aşının ilaç firmaları tarafından getirileceğini biliyoruz; ama onun sonrasında gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. TEB olarak yurt dışı ile bağlantı kurduk, Sağlık Bakanlığı'na da yazı yazdık, izin verirseler biz de getirip, onların eczane piyasasını düzenlemesi lazım nasıl verebiliriz onun arayışı içindeyiz. Ama öncelikle izin almamız gerekiyor" diye konuştu.

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'GRİP AŞILARINDA BU YIL PAHALILIK OLABİLİR'

Zatürre aşısının geçen yıl 150- 300 liradan satıldığını belirten Çolak, "Zatürre zaten aile hekimlerinde yaptırılınca ücretsiz. Grip aşıları da bu hastalığı olanlarda devlet tarafından ödeniyordu. Grip aşıları geçen yıl 28 liraydı. Bu yıl da yüzde 30 civarında bir pahalılıkta olabilir. Bu yıl ben çok fahiş bir fiyatta olacağını düşünmüyorum; ama bir miktar artabilir. İnsanlar hem zatürre hem de grip aşısına yönelecekler. Zatürre aşılarını her zaman yaptırabilirsiniz. Grip aşıları da eylül ayındaki suçlardan elde edilerek üretiliyor. Her yıl da ekim ayında piyasaya verilir. Geçen yıl geç kalındı, aralık ayında girdi" dedi.

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FOTOĞRAF 14 Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı. Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu. Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu. Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da da vatandaşlar grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi gösterince, eczacılar isim listelerinde aşı önceliğini kronik hastalığı olanlara ve hamilelere verdi. Eczacı Ümran Duran, koronavirüs salgını nedeniyle aşılara aşırı talep olduğunu belirterek, Grip aşısı mevsimsel olarak geliyor ve şu dönemde beklemiyoruz. Zatürre aşısının yapılma zamanı olmadığı için yılın hangi zamanı olursa olsun bulunabilmekteydi. Ancak bu pandemiyle birlikte zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğunca hastalarımıza iletmeye çalıştık. Aynı zamanda Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) özellikle kronik hastalarda, 65 yaş üstü hastalara yapılmaya başlandı. Hem sağlık ocaklarında hem de eczanelerde vermeye başladık. Çoğu talebi yerine getirdik ancak halen de zatürre aşısı bulunamıyor. Grip aşısı Eylül ayının sonunda Ekim ayının ise başında bekliyoruz. Yalnız bu yıl talebi karşılar mı bilmiyorum. Bu konuda kaygılıyız. Geçen yılın rakamlarında üretileceği söylendi. Tedarikçi firma, tek firma Türkiye'de. Genelde 2 milyon civarı her yıl üretilir. Kronik hasta sayımız maalesef 15 milyon ile 20 milyon arası. Talebi karşılar mı? Bilmiyorum. Çünkü aşırı bir talep var. Sağlık Bakanlığı da risk gruplarını yayınladı. Hamileler, diyabet hastaları, KOAH ve astım. Bunların özellikle yapma tavsiyesinde bulundu. Yalnız geçen yılın sayılarında söylendiği için bu talebin karşılanmasından biraz kaygılıyız. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı basın toplantısında bu talebin geçen yılki rakamların 2-3 katında üretileceği söylendi dedi. Hem grip hem de zatürre aşılarının koronavirüs aşıları olmadığını hatırlatan Duran, Ancak risk gruplarında koronavirüsle birlikte bakteriyel pnömoni, bakteriyel zatürre ve grip hastalığı binerse hem hastanelere yatışlar artacaktır hem de maalesef ki ölümler artacaktır. Bunlar ön koruma, tedbir amaçlı alınıyor. Bize çok talep var. Listemiz de mevcut. Şu anda 100 civarı bir grip aşısı talebimiz var. Biz hastalarımıza mahcup olmama adına şöyle diyoruz; Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. Çünkü riskli gruplara öncelik vermemiz gerekmektedir. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız. Her gün telefon alıyoruz, eczaneye bizim hastamız dışında gelen hastalar da var. Onlar da grip aşısı sormaya geliyor diye konuştu. Eczacı teknisyeni İhsan Aba da yoğun talep karşısında isimleri liste yapmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: Hastalarımız grip ve zatürre aşısını soruyor. Depolarda ürün yok. Firmalar ilacı üretmiyor. Biz de bunun için bir liste hazırladık. Eczanemize gelen hastalarımız için isimlerini alıyoruz. Kaç adet istediklerini yazıyoruz. İlaç geldiği zaman da ayıracağız. Koronavirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor: Eczaneler liste yapmaya başladı Koronavirüs salgını sonrası grip ve zatürre hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutan aşılar yoğun ilgi sonrası piyasada kalmayınca eczaneler de vatandaşların talepleri üzerine liste yapmaya başladı. Yapılan listelerde aşı için 65 yaş üstü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik verilecek. BiP'te paylaş

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'ECZACILAR, ÖNCELİKLİ BAŞVURANLARI GÖZETİR'

Zatürre aşısının, eczanelerde oluşturulan isim listeleri nedeniyle karaborsaya düşebileceği iddialarını değerlendiren Çolak, "Piyasaya diyelim ki 10 bin kutu zatürre aşısı girecek. Türkiye'de 27 bin eczane var. 2 büyük depo var. Az sayıda da küçük depolar var. 'İlaç firmaları bunları nasıl dağıtacak', 'eczanelere nasıl gidecek', 'eczaneler hastaları nasıl tercih edecek?'. Bunlar hep önümüzde soru işareti olarak duruyor.

Eczaneler ihtiyacı olan hastaları ve öncelikli başvuran hastaları gözetirler. Kronik hastalığı varsa, 65 yaşın üstündeyse diyelim ki bir kronik hastalığı değil de 2 kronik hastalığı varsa eczacı daha çok sağlık parametreleri daha kötü hastaları gözetecektir ilaç verirken" diye konuştu.

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'KARABORSACILIĞA İZİN VERMEZLER'

TEB Başkanı Çolak, eczanelerin en ücra köşelere kadar hizmet veren sağlık kuruluşları olduğuna işaret ederek, "Bir süre sonra hastalarınız ile akraba oluyorsunuz. Bu aşırı ısrarları önlemek açısından eczacı da 'senin ismini de yazayım', 'gelince sana da ayırayım' diye bir not alıyor olabilir. Bunu da yadsımam.

Gerçekten eczaneye giren hastanın yüzde 70'i ile eczacılar dost-akraba olmuş durumdalar. Grip aşılarında ve diğer aşılarda Türkiye'de böyle bir karaborsacılık işi şimdiye kadar oluşmadı. Eczacı, hasta olmayan kişiye o ürünü verme konusunda tereddüt geçirebilir. Kapıdan giren her hastaya, 'senin ismini yazayım, sana ilaç ayırayım' diyemez. Eczacıların böyle bir şeye izin vereceğini ya da böyle bir şeyin olacağına ben ihtimal vermiyorum" dedi.

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