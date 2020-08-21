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Hayat Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir?
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Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir?

İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namaz huşû ve Allah’ın huzurunda bulunma bilinci ile kılınmalıdır. Peki tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? Diyanetin açıklamasına göre, tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? sorusunun cevabı haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Namaz huşû ve Allah’ın huzurunda bulunma bilinci ile kılınmalıdır. Bu sebeple, namazda dikkati dağıtacak durumların olabildiğince giderilmesi önem arz eder. Onun için mesela vakit daralmamış ise, aç bir kimsenin sofra hazırken namaza durması uygun görülmemiştir.

Tuvalet ihtiyacı da, namazda huşû ve dikkati önleyici etki yapacağından bu halde iken namaz kılmak mekruhtur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), idrarı sıkışık durumda olan veya yemek hazırken namaza duran kişinin namazının faziletinin tam olmayacağını belirtmiştir (Müslim, Mesâcid, 67)."

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