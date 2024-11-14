İslam’ın 5 şartından birisi

tır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Sıkışıklık hali, namaz esnasında kişinin zihnini meşgul eder ve huşunun bozulmasına neden olabilir. Namazın kabul olması için huşu içinde olmak önemlidir.