Sıkışık abdestle namaz kılmak caiz mi?
Namaz, huşu içinde ve temiz bir bedenle kılınması gereken bir ibadettir. Abdest alırken beden ve elbise temizlenir, böylece hem bedensel hem de manevi bir arınma gerçekleşir. Peki sıkışık abdestle namaz kılmak doğru mu? Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? Diyanetin açıklamasına göre, tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? sorusunun cevabı haberimizde...
İslam’ın 5 şartından birisi
tır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Sıkışıklık hali, namaz esnasında kişinin zihnini meşgul eder ve huşunun bozulmasına neden olabilir. Namazın kabul olması için huşu içinde olmak önemlidir.
Sıkışık abdestle namaz kılmak caiz mi?
Peki tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya şu yanıtı verdi:
"Namaz huşû ve Allah’ın huzurunda bulunma bilinci ile kılınmalıdır. Bu sebeple, namazda dikkati dağıtacak durumların olabildiğince giderilmesi önem arz eder. Onun için
mesela vakit daralmamış ise, aç bir kimsenin sofra hazırken namaza durması uygun görülmemiştir.
Tuvalet ihtiyacı da, namazda huşû ve dikkati önleyici etki yapacağından bu halde iken namaz kılmak mekruhtur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), idrarı sıkışık durumda olan veya yemek hazırken namaza duran kişinin namazının faziletinin tam olmayacağını belirtmiştir
(Müslim, Mesâcid, 67)."