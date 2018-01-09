Üç doktorun öldü dediği adam otopsiden önce uyandı

İspanya'nın Austrias bölgesinde yaşanan olayda Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkumun, otopsi yapılmasından saatler önce bilinci yerine geldi.

Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli TıpEnstitüsü'ne götürüldü. Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti. Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, hastane yetkilileri Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor.