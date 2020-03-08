Uçaklar temizleniyor

Durdurulan uçuşlar nedeniyle 28 Ocak’tan bugüne kadar 850’den fazla sefer iptal edildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının 1700’ü geçmesi bekleniyor. Durdurulan uçuşların yanında, THY’nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte ediliyor.
- Uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, DSÖ, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş bir kimyasal madde kullanılıyor. Şu ana kadar 500’e yakın uçak virüse karşı dezenfekte edildi.