Hayat Uçaklar temizleniyor
GENEL SAĞLIK

Uçaklar temizleniyor

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında uçaklarında, dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Yolcularının seyahat güvenliğini en ön planda tutan THY, en fazla sayıda vak’anın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan’a olan uçuşlarını durdurdu.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Uçaklar tek tek dezenfekte ediliyor.
Uçaklar tek tek dezenfekte ediliyor.

Durdurulan uçuşlar nedeniyle 28 Ocak’tan bugüne kadar 850’den fazla sefer iptal edildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının 1700’ü geçmesi bekleniyor. Durdurulan uçuşların yanında, THY’nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte ediliyor.

Alınan önlemler kapsamında yalnızca uçakları değil uçuş öncesi ve sonrası yolcuları taşıyan otobüsler de ciddi bir dezenfeksiyon sürecinden geçiriliyor.
  • Uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, DSÖ, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş bir kimyasal madde kullanılıyor. Şu ana kadar 500’e yakın uçak virüse karşı dezenfekte edildi.

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