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Uçan Hollandalı AKM’de sergilenecek

Uçan Hollandalı AKM’de sergilenecek

04:0027/10/2024, Pazar
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan ve Wagner’in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen “Uçan Hollandalı” Operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker’in rejisi ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşuyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi Emre Karaca imzalı. Eser, 2-6 Kasım tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.


Ay-yıldızı buluşturan koleksiyon

Ariş Pırlanta, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı koleksiyonu “Ay–Yıldız” ile Cumhuriyet coşkusunu ve sevincini eşsiz takılarına yansıtıyor. Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan koleksiyon zarif olduğu kadar şık modellerdeki kolye, bileklik ve küpelerden oluşuyor.


101. yılın coşkusu

Galataport İstanbul, Cumhuriyet’in 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim özel programı kapsamında Doğuş Meydanı, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserleriyle unutulmaz anlara sahne olurken, Saat Kulesi Meydanı’nda ise İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği günün anlam ve önemine istinaden dünyada çok az sayıda bulunan klasik otomobillerini sergileyecek. 29 Ekim Salı günü 14:00-19:00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek özel etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiye Cumhuriyet ruhunu derinden hissettirecek.


Hekabe, Hekabe Değil

ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’ye gelecek olan, dünyanın en eski tiyatrosu Comédie-Française’in sahneleyeceği “Hekabe, Hekabe Değil” oyununa ‘yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru’ olarak destek verecek. Avignon Festivali Artistik Direktörü ve çağımızın en heyecan verici yönetmenlerinden Tiago Rodrigues’in yönettiği oyun, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.



104 yıldır hayırda yarışıyor

Konya'nın ileri gelen İş İnsanlarından Halil İbrahim Sayar Geçtiğimiz hafta 104 yaşına bastı. babasının başlattığı hayır işini sürdüren Sayar, yaşına rağmen hayırda yarışmaya devam ediyor. İlk olarak İnönü döneminde boşaltılan, yıkılan tarihi camileri tamirle bu işe başlayan Sayar, “Babam Sıdkı Sayar, Konya’nın hayır sahiplerinden birisi idi. Her hayır işinde bulunmaya çalışırdı. Babamın vefatından sonra babamın görevini üstlendim. Halk da tamiri gereken cami, mescit gibi tarihî ve dinî eserlerin onarımı için bana müracaat etmeye başladı" diyor. Konya İmam Hatip Lisesi'ni babasının ve arkadaşlarının yaptırdığını kendisinin de Yüksek İslam Enstitüsü'nü Konya'ya yaptırdığını anlatan Sayar, Menderes'in Konya'ya okulun temelini atmak için geleceği gün ihtilal yapıldığını söylüyor.


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