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Tavuk döner Tavuk eti

Ucuza satılan tavuk döneri yemeyin

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gözet, tavuk döner tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin" dedi.

Haber MerkeziAA
Marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukları döner yaparak ucuza satıyorlar.
Marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukları döner yaparak ucuza satıyorlar.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Türkiye'de tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetiminde sorun olmadığını, bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken çeşitli sıkıntıların meydana geldiğini söyledi.

Dönerin, tavuğun but ve göğüs kısımlarından yapılması, içine denetimleri yapılmış ürünlerin belirlenen oranlarda konulması gerektiğini ifade eden Gözet, tavuğun dışarıyla teması az olan bir alanda pişirilmesi gerektiğini bildirdi. Gözet, şöyle devam etti:

"Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı. Döner satılan dükkanda mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belgeler, belediyenin vermiş olduğu ruhsatlar müşterinin göreceği şekilde konumlandırılmalı."

Günü geçmiş tavuklar döner yapılıyor

Özellikle yaz aylarında bakterilerin daha hızlı ortaya çıkması nedeniyle gıda zehirlenmelerinin baş gösterdiğini anlatan Gözet, tavuk döneri satan işletmelerden, halkın sağlığıyla oynamamalarını istedi. Gözet, "Zincir marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukların bu tür tavuk dönercilere ucuza satılarak döner yapıldığını da duyuyoruz. Tarihi geçmiş 15 liralık tavuğu 5 liraya alarak vatandaşa hangi vicdanla yediriyorsun? Bu tür şeyler merdiven altı imalathanelerde oluyor." ifadesini kullandı.

Ucuz satılan döneri yemeyin

Ucuz dönerlerin tüketilmemesi uyarısında bulunan Gözet, şunları kaydetti:

"Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya butu kullanılmalı. Bu da 3-3,5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkan kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mal edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın."

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