Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği: İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nden bir virolog olan Prof. Dr. Marc Van Ranst, \"Bu, bir süredir fark edilmeden dolaşan bir virüs olabilir. Hepsinin ortak bir ataları var ve bu ortak ata muhtemelen 2019'a kadar uzanıyor. Virüs insanları enfekte ederken evrimleşmiş olabilir. Kronik enfeksiyonun makul bir senaryo olmadığını biliyoruz. Bu durum, görünüşe göre fark edilmeyen bir bulaşma olayları zinciri olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.<br><br>