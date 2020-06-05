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Uzman isim uyardı: KKKA, koronavirüsten daha ölümcül

Uzman isim uyardı: KKKA, koronavirüsten daha ölümcül

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, "KKKA hastalığı, koronavirüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın" dedi.

Haber Merkezi DHA
KKKA hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğu belirtiliyor.
KKKA hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, kene ısırması sonucu oluşan KKKA hastalığının yeni bir hastalık olmadığını söyledi. Hastalığın 2000'li yılların başında Türkiye'nin gündemine geldiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, 2 yıldır vaka sayılarının azalmasına rağmen, hastalığın bu yıl hızlı artış gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Yıldız, "Bunun sebebini bilemiyoruz. Bu yıl biz insanları koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde olur düşüncesi ile beklemiyorduk. Ancak öyle bir şey olmadı. Her yıl nisan ve ekim ayları arasında bu hastalık aktif görülürdü. Özellikle haziran ve temmuz en aktif olduğumuz dönemdir. Havanın sıcaklığı nedeniyle hem de insanların bağ veya bahçe işleriyle uğraştığı, doğada çok fazla bulundukları bir dönemdeyiz. Tokat kene için bilinen bölgelerin başında geliyor. Bu Çorum, Sivas, Yozgat, Erzincan'a kadar uzanan Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki vadilerde ortaya çıkan bir hastalıktır" dedi.

'KAYSERİ'DE 7 VAKA OLDU'

  • Prof. Dr. Yıldız, bu yıl Kayseri'de şimdiye kadar 7 vaka olduğunu belirterek, "4'ü Erciyes Üniversitesi'nde, 3'ü Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Hastalardan 2'sini kaybettik. KKKA hastalığı koronavirüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Özellikle tarım alanında çalışanlar risk altında. Benzer durum piknikçi ve dağcılar için de söz konusudur. Tarım ve hayvancılık alanında çalışma yapanlar kapalı giysi tercih etmeliler. Pantolonun paça içerisine sokulması iyi bir önlemdir. Kene uçan bir hayvan değil, sizin bulunduğunuz ortamda varsa hayvanlarda veya ağaçlarda, oradan size sıçrayabilen bir hayvandır. Kapalı tutmak gerekir. Kısa kollu giysiler giymemek gerekir. Bu tür riskli yerden ayrılınca mutlaka kene açısından tüm vücudun kontrol edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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'BU HASTALIK İLE KORONAVİRÜSÜ AYIRMAK ZOR DEĞİL'

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastalığın koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Bu hastalıkla koronavirüsü ayırmak zor değil. Bize yüksek ateşle geliyorlar; ama burada halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal ön plandadır. Bunlar koronavirüste de olabilir ama KKKA'da kanamalar başlıyor. Vücutta kırmızı renkli döküntüler oluyor. Gözlerde şişkinlik olabiliyor. Diş eti kanamaları ve vücudun çeşitli bölgelerinde morarmalar gibi çok daha ağır tablo karşımıza geliyorlar. Kan tahlilleri ile hızla bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Tıpkı koronavirüste olduğu gibi burada da PCR testi söz konusudur. Hastalıkta en belirgin şey ise kene temasıdır" dedi.

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'KENEYİ ELİNİZLE ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN'

Vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Kene bir şekilde vücudumuza yapıştı. En yakın sağlık kuruluşuna gideceğiz. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın. Ezerek hiç çıkarmayın. Çünkü bulaşmayacaksa bile bulaşır. Ezme işlemi içerisinde hayvandan kan çıkacağı için bulaşı biz daha da artırmış olacağız. Yakarak çıkarmak her zaman hatalıdır. Sağlık merkezine gidilerek kenenin tutunduğu kafasından itibaren bütün halinde bir parça bile içeride kalmayacak şekilde çıkarılması gerekir ki en az bulaş söz konusu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs etkiledi: Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin Demirören Haber Ajansı'na (DHA), KKKA hakkında açıklamalarda bulundu.
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KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Çetin,  bu yıl vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade etti.
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Geçen yılki rakamların 6-7 katı daha fazla vaka olduğunu kaydeden Prof.Dr. Çetin,  “Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını ön görüyoruz diye konuştu.
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Prof.Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirtti.
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Öte yandan yaklaşık 20 yıldır kene ısırmasına bağlı KKKA vakalarının rastalndığı bölgede halk, uzmanların uyarılarına mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyor.
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Vatandaşlar, özellikle piknik veya kırsal alanlara gittiklerinde paçaları çorabın içine koyma ve dönüşte vücut kontrolü yapmayı alışkanlık haline getirdi
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Koronavirüs etkiledi: Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarının çok hızla arttığını, geçen yılki rakamların 6-7 katı daha fazla vaka olduğunu açıkladı.


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