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Hayat Uzmanlar öneriyor Günde iki fincan ıhlamur solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor
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Uzmanlar öneriyor: Günde iki fincan ıhlamur solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte koronavirüs ve gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler soluğu aktarlarda aldı. Bu dönemin en çok tercih edilen bitki çaylarının başında ıhlamur geliyor. Kilosu bu yıl 150 liraya kadar çıkan ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini belirten Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Solunum yollarını rahatlatıyor, nefes açıcı, balgam sökücü bir etkisi var. Koronavirüste sık rastladığımız ateş düşürücü özelliği var, eklem kırgınlıklarına iyi geliyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar günde iki fincan ıhlamur içilmesini öneriyor.
Uzmanlar günde iki fincan ıhlamur içilmesini öneriyor.

Bu yıl havaların sıcak seyretmesi ıhlamur üretimini de düşürdü. Bu düşüş aktarlardaki ıhlamur fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Faydasıyla dikkat çeken ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Ihlamuru günde 2 defa sıcak bir su içerisine atıp demleyerek kullanmakta fayda var. Çünkü yapraklı ve çiçekli bitkileri kaynatmamak gerekiyor. Demlenmiş bir ıhlamur çayını da tekrar kaynatmamakta fayda var. Fazla kaynatıldığında içerisinde toksin maddeler oluşuyor. Bu da mideye zararlı oluyor” uyarısında bulundu.

Ihlamurun faydaları: Ihlamur nelere iyi gelir?
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Ihlamurun faydaları: Ihlamur nelere iyi gelir?


Tansiyonu düşük olanlar dikkat


Ihlamur çayının strese çok iyi geldiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Bir rahatlama, dinginlik hissi sağlayarak uykuya iyi geliyor. Bağırsaklarda şişkinlik, gaz, kabızlık şikayetlerinde de ıhlamur çayı oldukça faydalı. Ihlamur çayını tüketirken biraz tansiyon düşürücü etkisi var. Bu anlamda tansiyonu düşük olanların dikkat etmesi gerekiyor. Ihlamur çayı terlettiği için tükettikten sonra ekstra 2-3 bardak su içmeyi unutmayın. Fazla tüketildiği zaman ise ishale yol açabiliyor. Bağırsakların fazla çalışmasına neden olabiliyor, tansiyonu düşürebiliyor. Kan sulandırıcı etkisi olduğundan kan sulandırıcı kullananlar çok dikkatli olmalı. Gebeliğin son 1-2 haftasında kanamalar yapabilir, lohusalık döneminde var olan kanamaları artırabilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi 6 aylıktan küçük çocukların ıhlamuru tüketmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akciğerleri ıhlamurla temizleyin: Bir avuç kabak çekirdeği yiyin
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“Yüze maske olarak da kullanılabilir"

Ihlamurun taze yaprağını suda kaynatarak yüze maske olarak kullanılmasının da faydalı olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Koran, “Bu gözenekleri açar, gençlik sağlar. Lekelerin geçmesini ve kırışıklığın giderilmesini sağlar. Ihlamur çayını kaynattığımızda açığa çıkan buharında cilde faydası var. Bu buhar solunum yollarını da açar. Astım hastaları için nefesi rahatlatıcı etkisi mümkün” dedi.

Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı
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Koronavirüsünün tüm dünyada etkili olması ve akciğer sorunu yaşayan hastalarda büyük tahribata yol açması vatandaşları ek takviyelere yönlendirdi. Özellikle doktorlar tarafından önerilen bazı gıda maddelerine talep arttıkça fiyatları da yükseldi.
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Çörek otu yağı ve ıhlamura geçen seneye oranla yüzde 100 zam geldiğinin altını çizen aktarlar, köylülerden yeterli miktarda ıhlamur gelmediğinden yakındı.
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“Bu sene ıhlamur ya çok kıt ya da stok yapılıyor” <br> <br> Bu sene ıhlamurun yok denecek kadar az olduğunu, gelen ıhlamurların da geçen seneye oranla çok pahalı olduğunu ifade eden aktar Recai Doğanay, “Bu sene ıhlamur ya çok ya da stok yapılıyor. Şu anda köylülerden yeterli miktarda ıhlamur gelmiyor. Belki de havaların daha da soğumasını bekliyorlar. Fiyatlarda fahiş bir artışın olduğu söyleniyor. Geçen yıl ıhlamurun kilosunu 70-80 TL arasında satarken, bu sene ise fiyatın 150 TL’ye kadar çıkacağı söyleniyor. Yeni ürünleri satan aktarlar da bu fiyatlara satıyorlar” dedi.
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Çörek otu yağına talep arttı fiyatı 2’ye katlandı <br> <br> Pandemi sürecinde talebi artan ürünleri de belirten Doğanay, ayrıca şunları söyledi: “Korona virüsü sürecinde doktorların hangi ürünün virüse iyi geldiğini söylerse o ürünün satışı artıyor. Bu aralarda çam kozalağı pekmezi, udi hindi, zencefil, keçiboynuzu pekmezi ve andız pekmezi gibi akciğeri güçlendirici ve rahat nefes almaya yarayan ürünlerin satışı arttı.
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Yakın zamanda da çörek otu yağına büyük ilgi var. Çörek otunun fiyatı da çok arttı. Yüzde 100 zam alan çörek otu yağı geçen sene 50 TL iken bu sene ise 100 liradan satılıyor. Diğer pekmez türlerinin fiyatı ise 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Pandemi başında ilk önce kına ve kekiğe ilgi vardı şimdilerde ise pekmez türleri ve çörek otu yağına ilgi arttı.”
Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı
Geçen sene kilosu 70-80 TL arasında satılan ıhlamurun kilosu bu sene 120-150 TL arasında satılırken, Samsunlu aktarlar satacak ıhlamur bulamadıklarını söylediler.


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