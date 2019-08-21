Uzmanlar uyardı: Yaz saatleri çocukların huyunu değiştiriyor

Çocukların davranışları mevsim şartlarına göre de değişebiliyor.

Yaz- kış farklı kurallarla karşılaşan çocukların davranışlarında da değişiklikler oluyor.

Uzmanlar, yaz tatili döneminde ailelere çocuklarının düzenlerini nasıl koruyacakları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Faruk Barış Elverici, yaz tatilinde çocukların vakitlerini genellikle aileleri ile parkta, bahçe veya yazlık mekanlarda geçirdiğine dikkati çekti.

Ancak bu dönemde çocukların düzenlerinin değiştiğine ve bozulduğuna vurgu yapan Elverici, şöyle devam etti:

"Okul zamanı belli standartlarda yaşayan çocuklar, yazın bu standardın dışına çıkmaya başlamakta, düzenlerinde ve davranışlarında değişikler meydana gelmekte.

Tatilde düzen ve davranış değişikliklerinin birinci sebebi farkında olmasalar da aileler. Kışın okul dönemlerinde çocuklarıyla fazla vakit geçiremeyen anne babalar, yazın gece geç vakitlere kadar yazlık mekanlarda zaman geçirmeye çalışıyor.

Normalde en geç 21.00 ya da 22.00 gibi saatlerde uykuya geçen çocuklarına yazın 2-3 saat fazla vakit sunan ebeveynler, onların yaşam standardının bozulmasına yol açabiliyor. Bu durum çocuğun yararına değil ilerleyen dönemler için zararına olmakta.

Uz. Dr. Faruk Barış Elverici.

Geç uyuyan çocukların bağışıklık sistemi zayıflayabilir

Çocuklar için yaz tatili aslında bir iyileşme ve yenilenme dönemi anlamını taşımaktadır. Bağışıklıklarının yenileneceği bu dönemde gece çok geç saatlerde uyuyan çocuklar, sabahları da geç uyanmaya başlamakta.

Bu durum ise çocukların dinlenmesini, yenilenmesini ve sağlam bir bağışıklığa sahip olmasını engellemektedir. Ayrıca geç saatlerde gerçekleşen uyku, erken saatte başlayıp sabah 6.00-7.00’de biten uykunun yerini hiçbir şekilde tutmamaktadır. Çocukların uykuda büyüdüğü akıldan çıkarılmamalı.

Obezite riski de artıyor

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Uyku saati ve kalitesinin bozulması, otomatik olarak yeme düzeninin de bozulması anlamına geliyor. Sabah erken kalkıp kahvaltılarını yaparak metabolizmalarının erkenden çalışmasını sağlayan çocukların gece uykularında, büyüme ve obeziteden koruma hormonları da salgılanmakta. Geç yatıp, geç kalkan çocuklarda ise hem yeme düzeni hem de yemek içerikleri değişmekte.

Kışın bakliyat, et, sebze yiyen çocuklar yaz tatillerinde hamburger, pizza gibi fastfood tarzı yiyeceklere ve yoğun şeker alımına maruz kalıyor. Uyku ve yeme düzeni değişen çocuklarda gelişme geriliği ve obezite riski artmakta.

Çocuklar agresif tavırlar sergileyebilir

Çocukların düzenlerinin bozulmasına müsamaha gösteren aileler, okulların açılmasına yakın tarihlerde ise panikle çocuklarını erken yatıp, erken kalkmaya alıştırmaya çalışmaktadır. Bu kadar kısa süreçte çocuklarını yeni forma sokmak için uğraşan ailelerin, sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Yaz -kış farklı kurallar ile karşılaşan çocuklar çatışma ve bocalama yaşarken, hırçınlık ve agresif tavırlar sergileyebilmektedir. Bu durum çocukların bünyesinde şok etkisi yaratmaktadır.

Ebeveynlere rehberlik edecek tavsiyeler

Çocukların büyürken yaz- kış dönemi farklı uygulamalara değil, duruma göre hafif esnetilebilen standartlara ihtiyacı vardır. Bu standartları sağlamak ve çocukların metabolizmalarını bozmamak için ebeveynlere rehberlik edecek tavsiyelerden bazıları şunlardır: