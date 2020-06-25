Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uzmanlardan KKKAya dikkat çeken uyarı Ağustosa yakın dönemde kan emmeye başlayacaklar
GENEL SAĞLIK

Uzmanlardan ’KKKA’ya dikkat çeken uyarı: Ağustos'a yakın dönemde kan emmeye başlayacaklar

Uzmanlardan ’KKKA’ya dikkat çeken uyarı: Ağustos'a yakın dönemde kan emmeye başlayacaklar

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Bu yıl Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış gösterdi.
Bu yıl Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış gösterdi.

Türkiye’nin korona virüsünden ölümlere kilitlendiği bir dönemde eski kabus olarak bilinen ve bu yıl 10 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 480 vakanın görüldüğü, 15 kişinin de hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) yaz mevsimiyle birlikte kendini göstermeye başladığına dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, kenelerin bir sürü hastalığı insanlara ve hayvanlara bulaştırdığını söyledi.

İHA
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü açıklama yaptı.

Hayvanlarını otlatmaya çıkan ve piknik için meralık alanları kullanan kişilerin özellikle bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan İlgü, keneyi vücuda yapışmadan görebilmek için beyaz giysiler giyilmesi çağrısında bulunarak, paçaların mutlaka çorapların içine sokulması ve eve girmeden kıyafetlerin temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar uyarıyor: Keneye karşı beyaz giyin
HAYAT
Uzmanlar uyarıyor: Keneye karşı beyaz giyin

Doğru bilinen yanlışlar; keneyi yakmak çok tehlikeli

  • Keneleri ezerek öldürmenin çok tehlikeli olduğunu ifade eden İlgü, kenenin üzerine kolonya, alkol ve mazot döküp yakılmaması gerektiğini, eğer yakılırsa kenenin kasılıp mikropları vücuda tükürüp hastalığın yayılmasına neden olacağını söyledi.

KKKA hastalarının yüzde 95'i kurtuluyor
OYNAT 07:50
KKKA hastalarının yüzde 95'i kurtuluyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalananların yüzde 95'inin kurtulduğunu söyledi.

Vücuttan çıkartılırken öldürülmemeli

  • Keneyi çıkarmak için en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir” diyen İlgü, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kenelerin vücuttan çıkartılırken öldürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl 10 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480’e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilmişti.

Prof.Dr. Bakır: KKKA'da en pratik çözüm aşının bulunması
HAYAT
Prof.Dr. Bakır: KKKA'da en pratik çözüm aşının bulunması

Prof.Dr. Çetin: Kene vakalarının artışını koronavirüs etkiledi
GÜNDEM
Prof.Dr. Çetin: Kene vakalarının artışını koronavirüs etkiledi

Uzman isim uyardı: KKKA, koronavirüsten daha ölümcül
HAYAT
Uzman isim uyardı: KKKA, koronavirüsten daha ölümcül

Abone Ol Google News
Türkiyeters köşe yaptı

Türkiye
ters köşe yaptı

​Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!
F-16lara Türk gözü

F-16'lara Türk gözü

ASELPOD teslimatları neden önemli?
40 günde yerli ilaç

40 günde yerli ilaç

​Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip üretime başladı.
Türkiye'nin havadaki görünmez askerleri

Türkiye'nin havadaki görünmez askerleri

Dünyada sadece 2 tane var, tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek.

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Hapis cezası geliyor

Hapis cezası geliyor

​Gıda ürünlerinde sahtekarlığı bitirecek adım atıldı.

#İyikivarsınEren

#İyikivarsınEren

​Ülkece kalbimize kazınan paylaşımın üzerinden tam üç yıl geçti.
FETÖ elebaşına<br>yeni tanım

FETÖ elebaşına
yeni tanım

​ABD "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nu açıkladı, Türkiye bölümü dikkat çekti.

​İlk kez insan üzerinde denenerek klinik aşamasına geçildi.

'Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı Ruslardan biz mi koruyacağız?'

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Suç Başbakanı

Suç Başbakanı

​Tel-Aviv'de ilhak karşıtı protestolar hız kazandı.
Tarafsız değiller

Tarafsız değiller

Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı.
Oğulcan'dan<br>Galatasaray resti

Oğulcan'dan
Galatasaray resti

​Sarı kırmızılı formayı giymek için TFF'ye başvuruyor.
BM<br>harekete geçti

BM
harekete geçti

​Hafter'in katliamlar yapıp ceset tarlalarına çevirdiği alanlarla ilgili komisyon kuruldu.
Esenyurt<br>böyle batıyor

Esenyurt
böyle batıyor

​Keyfi adımlar yüzünden belediye milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya.
Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip yurda döndü: 40 günde koronavirüs ilacının yerlisini üretti
Ekonomi

Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip yurda döndü: 40 günde koronavirüs ilacının yerlisini üretti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedavide kullanılan ve yurt dışından getirilen Favipiravir isimli ilaç Türk bilim insanları tarafından yerli imkanlar ile 40 gün gibi çok kısa bir sürede üretilerek büyük bir başarı sağlandı. İlk numunesinin Bakan Varank'a teslime edildiği ilaç ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından koronavirüs hastalarına verilmeye başlanacakken, yurt dışına ihracı da gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde solunum cihazından sonra ilaç tarafında da bağımlılığı sona erdirecek projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor. ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, ilaç için 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını vurgularken, yerli sentezle üretilen ilacın koronavirüse karşı çok büyük etkisi olduğunun da altını çiziyor.
ABD
Dünya

ABD "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nu açıkladı: Türkiye bölümü dikkat çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nda, "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" ibaresine bu kez yer verilmesi dikkati çekti. FETÖ'nün ABD'de terör örgütleri listesinde olmadığına vurgu yapıldı. Öte yandan, geçen yılki raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapılan "sürgünde din adamı" tanımından din adamı ifadesinin kaldırıldığı görüldü.
F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?
Ekonomi

F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?

Türk Hava Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda düşman hedeflerini yerli ve milli imkanlarla üretilen hedefleme podu ASELPOD sayesinde tam isabet vuruyor. Uzun yıllar ABD'li şirketlerden ithal edilen hedefleme podu, Türkiye'yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarırken 10'dan fazla dost ve müttefik ülkeye de ihraç edildi. Bu sistemler sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetinin ciddi oranda arttığını belirten savunma sanayi analistleri, "ASELPOD ile yüksek hassasiyette işaretleme yapılması sebebiyle güdümlü mühimmatlarımızın başarı oranı daha da artıyor. Aynı zamanda haberleşme kabiliyeti sayesinde, görüntüler ve hedeflenen konumlar farklı araçlara ve komuta kontrol merkezlerine de aktarılabiliyor" bilgisini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.