Uzmanlardan korkutan kene uyarısı: Başkasına bulaşabilir

Ulutaşdemir, Bu yıl normalden erken görülmeye başlayan KKKA vakalarında büyük artış yaşandı. Kenenin öldürücülük özelliği Covid-19'a göre 3 kat daha fazladır. Bu vakalar ölümle sonuçlanabileceği gibi hastalığın hafif şekilde atlatılması erken teşhis ve tedavi ile mümkün olabilir. Hastalığın Türkiye' ye Rusya'dan göç eden kuşlar üzerindeki kenelerle ulaştığı düşünülmektedir. Bu hastalık, insanlarda ateş ve kanamalarla kendini gösterip, ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalığın kesin bir tedavisinin ve aşısının olmadığı için keneden korunma önemlidir. Bu hastalık öldürmediği durumlarda 2 hafta içinde iyileşiyor ve kişi yaşam boyu bağışıklık kazanıyor. Kene popülasyonunda artış var. Gümüşhane merkez veya köylerde kene popülasyonunda artma oldu. Kene popülasyonu gittikçe yayılıyor. Daha önceden sadece Kelkit Vadisiyle sınırlı bulunan kene şu anda güneye doğru inmeye başladı. Ege'de de görülmeye başladı, Akdeniz bölgesinin kuzeylerinde görülmeye başladı. Ondan dolayı ülkemizin tamamının bu noktada mutlaka mücadelenin hızlı bir şekilde yapılmalıdır dedi.