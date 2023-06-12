Uzmanlardan yaz aylarında ’alerjik astım’a karşı uyarı

Hastanede yapılan alerji testleriyle hastaya tanı koyduklarını dile getiren Sevimli, “Hastalarımıza tanı koymadan hikayelerini sorguluyoruz. Ne gibi bir şikayetleri var? Ne kadar süredir bu şikayetleri oluyor? Özellikle burun, göz ya da solunum şikayetleri mi? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Bunlara yönelik olarak öncelikle bir alerjen duyarlılığı var mıdır? Yok mudur? Şeklinde alerji testleri yapıyoruz. Bu testler duruma göre hastaların kullandığı ilaçlar ya da semptom ağırlığına göre koldan uyguladığımız deri prick testi olarak adlandırılan testler şeklinde alerjen solüsyonların cilde uygulanması halinde yapılıyor. Ya da uygun olmayan bazı hastalarda kanda gönderdiğimiz laboratuvar tetkikleri şeklinde oluyor. Eğer hastanın aynı zamanda solunum şikayetleri varsa o zaman solunum fonksiyon testleri gibi ya da akciğer filmi gibi farklı diğer tetkikleri de planlayarak o şekilde hastanın sorununu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.