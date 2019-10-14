Hayat Üzümün "bulama"ya lezzet yolculuğu Kazanlarda kaynatılıyor
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Üzümün "bulama"ya lezzet yolculuğu: Kazanlarda kaynatılıyor

Tekirdağ'da kadınlar tarafından özenle toplanan üzümler, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden "bulama" haline getirilmek üzere kazanlarda kaynatılmaya başlandı. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, "İlimizde kadınlarımız kış hazırlıklarına başladı. Özellikle bulama ve pekmez bu yörede çok tüketiliyor. Kadınlar bir araya gelerek her gün birine bulama yapıyor. Kadınlar üzümün şırasını çıkartıp daha sonra şırayı kestirip tatlı şıra elde ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Üzümler kazanlarda kaynatılarak bulama haline getiriliyor.
Üzümler kazanlarda kaynatılarak bulama haline getiriliyor.

Çiftçilerin bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği, kadınlar tarafından toplanan üzümlerin "bulama"ya lezzet yolculuğu başladı.

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Kadınlar, toplanan üzümleri geleneksel yöntemlerle sıkıp daha sonra elde edilen üzüm suyunu kaynatıyor. Odun ateşinde uzun süre kaynatılıp çöğen suyu eklenen pekmez, büyük karıştırma sopalarıyla karıştırılarak "bulama" haline dönüştürülüyor.

Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, yaptığı açıklamada, Trakya yöresinin, üzüm üretimi ve işlenmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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Çiftçiler dalından kopardıkları taze üzümleri işliyor.

Kış hazırlıklarına başladılar

Öcal, Trakya'da üzüm üreticiliğinin büyük kısmının Tekirdağ'da yapıldığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İlimizde kadınlarımız kış hazırlıklarına başladı. Özellikle bulama ve pekmez bu yörede çok tüketiliyor. Kadınlar bir araya gelerek her gün birine bulama yapıyor. Kadınlar üzümün şırasını çıkartıp daha sonra şırayı kestirip tatlı şıra elde ediyor. Tatlı şıra kaynatılmaya başlayınca katılan çöğen suyu ve köpüğü, bulamanın katılaşmasını ve renginin açılmasını sağlıyor."

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Koyulaşan ve kıvamını yakalayan

Gün boyu kazanlar kaynıyor

Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan Gönül İncehasan Ayan, katı pekmez "bulama"nın Trakya'da en çok tercih edilen kahvaltılık ürünler arasında bulunduğunu ifade etti.

Ayan, kadınların kış hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Son kalan üzümlerle pekmez ve bulama yapıyoruz. Üzümleri toplayıp yıkıyoruz, sonra sıkıyoruz. Çıkan suyu özel toprakla kestirdikten sonra kazana koyup gün boyunca kaynatıyoruz. Üzüm suyu pekmez kıvamına gelince çöğen kökü karıştırılıp bulama haline dönüştürülüyor. Genelde kahvaltılarda tüketiliyor. Yapılması biraz zor oluyor çünkü koyulaşmaya başlayınca sürekli karıştırılması gerekiyor. Sürekli karıştırmak için an az 7-8 kadının olması gerekiyor."

Havva Yetim de hasadın sonunda kendileri için ayırdıkları üzümleri

Havva Yetim, "bulama"nın kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ifade ederek, "Bulamanın yapımı biraz zor ama sevdiğimiz için zorluğuna katlanıyoruz. Tek başına olmaz, sürekli değişmeli olarak bunun karıştırılması gerekiyor. Arkadaşlarımızla toplanıp yardımlaşarak herkesin bulamasını yapıyoruz." diye konuştu.

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