Vali Yerlikaya: Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz

Dişlerin haritasını çıkarıyor: İmplant tedavisinde dijital dönem

Diş hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin haritasını çıkararak implant tedavisi uyguluyor. Bu yöntemle hata oranının sıfıra düştüğünü belirten Kışlaoğlu, “Hastalarımız uygulamayı yaptırdıktan sonra hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Biz bu harita sayesinde dişlerin tüm detaylarını görerek uygulama yapıyoruz. Hastalarımız da gönül rahatlığıyla acı çekmeden evlerine gidebiliyor' dedi.