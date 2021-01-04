Vali Yerlikaya: Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020’de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi.
Günaydın İstanbul,
1️⃣Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu
2️⃣Çam ve Sakura
3️⃣Prof.Dr.Feriha Öz
4️⃣Prof.Dr.Murat Dilmener
5️⃣M.Ü. Başıbüyük
6️⃣Dr.Lütfi Kırdar
7️⃣Dr.İsmail Niyazi Kurtulmuş ve
8️⃣Prof.Dr.Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020’de açıldı.
Yakında
9️⃣Seyrantepe Hastanesi’ne kavuşuyoruz.
👏👏👏 pic.twitter.com/vpE1yobZf0
Günaydın İstanbul,