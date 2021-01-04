Hayat Vali Yerlikaya Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz
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Vali Yerlikaya: Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Seyrantepe Hastanesi yakın zamanda açılacak.
Seyrantepe Hastanesi yakın zamanda açılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020’de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi.

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