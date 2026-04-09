Yanındayız Kadir Baba

Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’in onayladığı Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım, dizinin Orta Doğu ve İsrail’de geniş bir hayran kitlesi olması nedeniyle büyük yankı uyandırdı ve İsrail’de hükümet seviyesinde hedef gösterildi. Öte yandan “Yanındayız” mesajlarıyla Sevindik’e destek yağdı.

Ünlü oyuncunun idamlara karşı çıkan bu insani çağrısına, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den tehdit geldi. Provokatif açıklamalarıyla dikkati çeken Ben-Gvir, videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımında bulundu.





ROL ARKADAŞINDAN DA FİLİSTİN’E DESTEK

Sevindik, sosyal medya hesabından, "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı, bunların 4 bini çocuk! İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın!” ifadelerini kullanarak İsrail Meclisi’nden geçen yasaya tepki gösterdi. Aynı dizideki rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu da Filistin’deki idamlarla ilgili tepkisini ortaya koymuştu.

Sevindik’in paylaşımının ardından İsrail’de sosyal medya üzerinden organize tepkiler yükseldi. Bazı kullanıcılar açıkça tehdit dili kullanarak, "Yazıklar olsun. Birileri bu içeriklerle bir şeyler yapacak ya da Türkiye ile bağları koparacak", “Kadir baba??? Bunun bedelini ödeyeceksin”, “Bizden nefret edenlerin bu iğrenç dizilerini nasıl izleyip bağımlı olabiliyorsunuz?" paylaşımları yapıldı, diziye yönelik boykot çağrıları gündeme geldi.

Ceren Benderlioğlu





BOYKOT EDİYORLARSA ETSİNLER

CNN Türk’e konuşan Sevindik, dizinin İsrail’de boykot edilmesiyle ilgili, "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Ben tamamen bir baba olarak, bir sanatçı olarak kendi duygumu paylaştım. Kendileri artık boykot ediyorlarsa etsinler, çok da umurumuzda değil açıkçası” dedi.





DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Çok geniş bir coğrafyada izlenen Türk dizilerinin oyuncuları, artık dünya çapında tanınıyor ve etki alanları ülkemiz sınırlarını aşıyor. Sanatçıların insani konularda yaptığı bu açıklamalar, birçok insanı etkileyebildiği gibi hedef haline de gelebiliyor. Siyonist çevreler "Eşref Rüya" dizisinin yayından kaldırılması için boykot kampanyası başlatırken, Sevindik'in dik duruşu, sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de büyük takdir topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve destek mesajları yağmaya devam ediyor. TRT tabii’de yayınlanan “Kız Babası” dizisinde de oynayan Sevindik’in takipçi sayısı, henüz 24 saat dolmadan 3 yüz bin artarak 2 milyona yükseldi.





ERDEM ŞANLI İLE BAŞLAYAN TEPKİLER

Filistinlilere yönelik idam cezasının onaylanmasının ardından ilk tepki gösteren oyuncuların başında, TRT ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin sevilen oyuncusu Erdem Şanlı geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Şanlı, sanat dünyasında duruşu ve toplumsal konulara duyarlılığıyla biliniyor. Ardından Serkan Çayoğlu, Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya, Kenan Çoban, Yeşim Salkım, Ömer Turan, Erdem Şanlı, Merve Uçer, Sedat İnce, Emre Konuk, Yahya Tayyip Aydeniz, Yüksel Baltacı ve Selahattin Sancaklı gibi isimler, Filistinlilerin idamıyla ilgili tepkilerini ortaya koydu.



