Yapay zeka bunu da yaptı: Bilim adamları yapay zekayla süper bakteriye karşı yeni antibiyotik üretti

Doğanın mucizesi olarak adlandırılan ıhlamur çayı kış aylarının vazgeçilmez içeceği. Hem hoş kokusuyla hem de lezzetiyle çok sevilen ıhlamur, günün her saatinde içilebilecek rahatlatıcı bir seçenek olarak sofralardaki yerini koruyor. Ancak yanlış kaynatıldığında adeta bir zehre dönüşüyor. Uzmanlar uyarıyor, işte ıhlamur demlemenin püf noktası.