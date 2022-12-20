Hayat Yaşamaz dediler taburcu oldu Hollandada ötenazi Türkiyede sağlık
GENEL SAĞLIK

Yaşamaz dediler taburcu oldu: Hollanda’da ötenazi Türkiye’de sağlık

Hollanda'da doktorların hayatından umudu kestiği 22 yaşındaki Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de gördüğü 5.5 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Hatipoğlu'nun tedavisine evde devam edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşamaz dediler taburcu oldu: Hollanda’da ötenazi Türkiye’de sağlık
Hüseyin Hatipoğlu, Türkiye’de gördüğü 5.5 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede umut kesilerek ‘ötenazi’ uygulanmak istenen ve ailesinin yardım talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Hüseyin Hatipoğlu (22), tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi. Hatipoğlu’nun tedavisine evinde devam edileceği belirtildi. Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan’da Hollanda’nın Oosterhout şehrinde meydana gelen kazada ağır yaralandı. Beyninde hasar oluşan Hatipoğlu götürüldüğü hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 5,5 aylık tedavinin ardından doktorlar Hüseyin Hatipoğlu’ndan umudunu keserek ailesine “Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötenaziyi düşünün” teklifinde bulundu.

Hüseyin Hatipoğlu
Hüseyin Hatipoğlu

TEDAVİSİ EVDE DEVAM EDECEK

İğne ile hastanın yaşamına son verilmesi anlamına gelen ‘ötenazi’ teklifini kabul etmeyen aile, Türkiye’den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın koordineli çalışması sonunda 21 Ekim’de ambulans uçakla İstanbul’a getirilen Hüseyin Hatipoğlu, ilk olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ailesinin talebi üzerine 17 Kasım’da Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Hatipoğlu, palyatif servisine yatırıldı. 1 ay süren tedavinin ardından Hüseyin Hatipoğlu taburcu edilerek evine gönderildi. Hüseyin Hatipoğlu’nun tedavisine evde devam edileceği belirtilirken, ailenin de enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul etmediği öğrenildi.

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor: Kan alma işlevi evde yapılacak
HAYAT
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor: Kan alma işlevi evde yapılacak
Medeniyet dersleri kitaplaştı

Medeniyet dersleri kitaplaştı

​Zeytinburnu Belediyesi'nden Teoman Duralı'ya vefa.
Yaşamaz dediler taburcu oldu

Yaşamaz dediler taburcu oldu

​Hollanda'da ötenazi Türkiye'de sağlık.
2022 TL yılı oldu

2022 TL yılı oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi.
Ne istismara ne milletin rencide edilmesine göz yumarız

Ne istismara ne milletin rencide edilmesine göz yumarız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun değerlerine saldıranlara tepki gösterdi.
Saraçhane'yi Twitter'dan öğrendim

Saraçhane'yi Twitter'dan öğrendim

​Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu-Akşener krizine doğrulama.
Karadeniz gazında test başlıyor

Karadeniz gazında test başlıyor

​Plan ilk etapta günlük 10 milyon ikinci aşamada 40 milyon metreküp.

İsveç FETÖ'yü seçti

İsveç FETÖ'yü seçti

​NATO biletini yaktı.
Otoparklar cep yakıyor

Otoparklar cep yakıyor

​Semtine göre günlük 150-250 TL arasında.
'İstifa et' dediler

'İstifa et' dediler

​Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı.
Rusya'dan çifte tatbikat

Rusya'dan çifte tatbikat

​Putin iki yıl sonra Belarus'ta.
Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteorolojiden iki bölge için uyarı.
Tüyler ürperten cinayet

Tüyler ürperten cinayet

​Oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca bakın ne yapmış...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.