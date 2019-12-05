Hayat Yemek borusu kapandığı için beslenemedi 44 kiloya düştü
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Yemek borusu kapandığı için beslenemeyen Nijeryalı hasta Türkiye’de sağlığına kavuştu

Yemek borusu kapandığı için beslenemedi: 44 kiloya düştü

Yemek borusu kapandığı için yıllardır beslenemeyen Nijeryalı hasta, Türkiye’de sağlığına kavuştu. 44 kilo geldiği hastanede yemek borusunda mıknatıslarla açılan kanal sayesinde yemek yiyebilen hasta 64 kiloya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
26 yaşındaki İsmael Boubacar Sanda
26 yaşındaki İsmael Boubacar Sanda

Nijerya’da yaşayan 26 yaşındaki İsmael Boubacar Sanda, yaklaşık 5 yıl önce yutma güçlüğü şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Nijerya’daki doktorların ameliyat olmasını önerdiği genç, belirli aralıklarla üç kez ameliyat oldu.

Ameliyatlar sonrası tamamen kapandı

Ameliyatlar sonrası talihsiz hastanın yemek borusu tamamen kapandı. Tükürüğünü bile yutamaz hale gelerek 44 kiloya düşen genç, çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu. Yaklaşık 2 ay önce Ankara Şehir Hastanesine gelen Nijeryalı hastaya ameliyatın risklerini ortadan kaldırmak için dünyada ilk olan bir yöntem uygulandı.

20 kilo aldı

Uygulanan işlemde ağzından ve midesinden yerleştirilen mıknatıslarla Sanda’nın yemek borusunda kanal açıldı. Uygulanan tedaviyle 64 kiloya çıkarak sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç, dilediği gibi yemek yiyebiliyor.

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Tedaviden önce hiçbir şey yeyip içemediğini anlatan İsmael Boubacar Sanda, “Hayatım çok zordu. İnsanlarla konuşmak istemiyordum. Sadece hastalığım hakkında düşünüyordum. Ailemle bile konuşmuyordum. Korkuyordum, insanlarla konuşmak istemiyordum. Şu an arkadaşlarımla konuşuyorum, iyiyim, yemek yiyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim” dedi.

Tüm yemekleri yemeyi özlediğini ifade eden Sanda, sağlığına kavuştuktan sonra bol bol yemek yediğini söyledi.

İlk defa uygulanan yöntem ile sağlığına kavuştu

Hastanın kapalı olan yemek borusunda mıknatıslarla kanal açtıklarını belirten Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Ödemiş, “Mıknatısla tedavi yöntemini 5 yıl önce Türkiye’de ilk defa ben kullandım. O zaman safra yolları için kullanmıştım. Ama mıknatısla yemek borusunda kanal açma tedavisi dünyada ilk defa bizim tarafımızdan İsmael’e yapılmış oldu” diye konuştu.

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  • Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Ödemiş, ameliyata dair bilgiler verdi.
  • Hastanın ağzından ve midesinden girerek yemek borusunun iki ucuna mıknatıs yerleştirdiklerini kaydeden Ödemiş, “Günler içerisinde birbirine yaklaşan mıknatısların 15’inci günde birleştiklerini gördük. Mıknatısları tek yoldan çıkardık. Yemek borusunda cerrahiyle yapılması çok zor olan işlemi, bu yöntemle hastayı riske atmadan gerçekleştirmiş olduk. Açılan kanalı genişlettik. İki ay içinde 20 kilo aldı” şeklinde konuştu.

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