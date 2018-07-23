Hayat Yeni sıtma ilacına yeşil ışık
GENEL SAĞLIK

Yeni sıtma ilacına yeşil ışık

Yeni sıtma ilacına yeşil ışık yakıldı. Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldı. İlaç ABD'de kullanılacak.

Haber Merkezi AA
Yeni ilaç, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen paraziti tek dozda söküp atacak.
Yeni ilaç, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen paraziti tek dozda söküp atacak.

Sıtmanın yinelenmesini tek dozda önleyen bir ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını aldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, plazmodyum vivaks parazitinin neden olduğu, sıtmanın yineleyen türü için geliştirilen ve bilim adamları tarafından "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirilen ilacın ABD'de kullanımına izin verildi.

İlacın, karaciğerde yıllarca uykuda kalabilen ve defalarca atak yapan plazmodyum vivaks parazitini tek dozda, dönüşü olmamak üzere saklandığı yerden söküp attığı belirtildi.

Tekrarlayan sıtma için halihazırda kullanılan ilacın, çoğunlukla 14 gün boyunca alınması gerekiyor. Uzmanlar, tedavide birkaç gün içinde kendilerini iyi hisseden hastaların süreyi tamamlamadığına dikkati çekiyor.

İlacın dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Çin menşeli 'valsartan' içeren ilaçların satışı durduruldu
HAYAT
Çin menşeli 'valsartan' içeren ilaçların satışı durduruldu

İlaçta söz Beştepe’de
GÜNDEM
İlaçta söz Beştepe’de

İlaçta dikkat çeken düzenleme
EKONOMİ
İlaçta dikkat çeken düzenleme

‘Milli İlaç’a ‘Öz’ desteği
EKONOMİ
‘Milli İlaç’a ‘Öz’ desteği

İlaçlarının yerini faydalı böcekler alacak
TEKNOLOJİ
İlaçlarının yerini faydalı böcekler alacak

'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Fabrikada büyük yangın

Fabrikada büyük yangın

​Antalya'da köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.
Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Japonya'yı sarstı

Japonya'yı sarstı

Rekor seviyedeki sıcaklık 25 can aldı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

900 TL'den başlayıp 11 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İki bakanın daha yardımcıları atandı

İki bakanın daha yardımcıları atandı

​Yeni kabinenin kadroları tek tek oluşuyor.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.