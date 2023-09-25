Yıldız Holding’in kadın girişimcilere desteği Birleşmiş Milletler’de örnek gösterildi

Kadın girişimciliği ekosisteminin barındırdığı potansiyeli ortaya çıkarmak için projeler yürüttüklerini ifade eden Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “Kadınların güçlenmesi adına yürüttüğümüz projelerimizin Birleşmiş Milletler nezdinde de takdir edilmesinden gurur duyduk. Daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir dünyaya ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mutuş, “Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde bize rehberlik eden bir felsefemiz var. “Mutlu Et, Mutlu Ol.” Hiçbir toplumun gerçek anlamda fırsat eşitliğini sağlamadan mutlu olamayacağına inanıyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Platformu ile yürüttüğümüz çalışmaları UN Women aracılığıyla küresel ölçeğe taşıdık. Geçtiğimiz yıl dahil olduğumuz Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı (WEA) ile bölgesel ve küresel değer zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere üç yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Birinci yılın sonunda bu hedefimizi aşarak 5 milyon doların üzerinde değer yarattık. Önümüzdeki yıl için kadın girişimci tedarikçi sayımızı % 100 artırmayı hedefliyoruz. UN Women ile ortaklığımız sayesinde tüm ulusal ve uluslararası platformlarda fırsat eşitliğinin ve kadın girişimciliğinin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.