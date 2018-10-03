Zeytinyağı zekayı artırıyor kaygıyı azaltıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Spor Hekimliği ana bilim dalları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Deneysel Araştırmalar Birimine bağlı laboratuvarlarda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisi" konulu bir araştırma yaptı.

Araştırmada, 27 fareden bazılarına 8 hafta boyunca yüksek polifenollü (bitki kaynaklı biyoaktif bileşik) sızma zeytinyağı, bir bölümüne polifenol seviyesi düşük riviera zeytinyağı ile beslenme programı uygulandı, diğerlerine de yüksek fruktozlu yem verildi. Daha sonra farelere, 5 günlük öğrenme ve bellek deneyleri ile labirent testleri yapıldı.

Zeytinyağı ile beslenen fareler zeki çıktı

Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile beslenen farelerin, labirentteki hedeflere diğerlerine göre daha çabuk ve kolay ulaştığı belirlendi.

Fruktozlu yem ile beslenenlerde ise bellek bozukluğu ve anksiyeteye (kaygı bozukluğu) rastlandı, sızma zeytinyağı tüketenlerde bu şikayetler görülmedi.

Riviera zeytinyağının ise karar vermeyi olumsuz etkilemesine rağmen anksiyeteyi azalttığı tespit edildi.

Araştırma sonunda hazırlanan bilimsel raporda, "Anadolu'da yetişen zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım sızma zeytinyağının, çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi.

Günde bir tatlı kaşığı zeytinyağı için

DEÜ Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, sızma zeytinyağı ile beslenenlerde kilo alımının da yüksek olmadığını, ayrıca yaşlanmanın yavaşladığını gözlemlediklerini de anlattı.

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Tüm ebeveynlere çocuklarını soğuk sıkım zeytinyağı ile beslemeleri tavsiyesinde bulunan Harzadın, şunları söyledi:

"Her gün bir tatlı kaşığı zeytinyağının çocukların okul başarısını olumlu etkileyeceğini söyleyebilirim. Zeytinyağı ilaç gibi tüketilebilir. Salatada çocuğumuzun ne kadar zeytinyağı tükettiğini tam olarak bilemeyebiliriz. Eğer tatlı kaşığı ile içmek zor geliyorsa yoğurda karıştırabiliriz. Mümkün olduğunca havayla temasını azaltmalıyız. Anadolu'da büyük bir mucize var ve biz bunun değerini bilmeliyiz."

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