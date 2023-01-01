İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Korona salgını döneminde gerek kısa çalışma ödeneği alanlar, gerekse de nakdi ücret desteğinden yararlananlar bu sürelerde emeklilik primleri yatmadı. Konuya ilişkin bir düzenleme yapıldı. Böylelikle primleri eksik yatan çalışanlara günlerini tamamlama hakkı tanındı. Peki kısa çalışma ödeneği alanlar EYT'den yararlanacak mı? Kimler eksik primlerini tamamlayıp emekli olacak?