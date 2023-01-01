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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Buna göre, Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak. Peki Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi mi? İşte detaylar.
10:22 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul vapur seferleri

İstanbul vapur seferleri

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Maltepe-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi mi?

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava konuşları gerekçesiyle, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ise teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamamıştı.



#İDO
#BUDO
#Şehir Hatları
2 saat önce
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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
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