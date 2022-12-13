İzmir’de sağanak yağış etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlarla beraber, cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı ve araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca her sağanak yağışta su baskınlarına maruz kalan Kemeraltı Çarşısı, yine yağmura teslim oldu.

Kemeraltı esnafı, eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf ederken süpürge ve fırçalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

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İzmir’de hava durumu nasıl?

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Bugün ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Yağışın bu gece saatlerinde başlayacağı gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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