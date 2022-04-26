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YEMEK TARİFLERİ

Kahvaltıda dertler: Katmer katmer

Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan katmer, sıcak sıcak kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak. Peki, dillere destan geleneksel lezzetli katmer nasıl yapılır? İşte, katmer tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katmer tarifi: Katmer malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Katmer nasıl yapılır?

Evlerde sürekli bulunan malzemelerle yapılacak bir katmer tarifini sizler için hazırladık. Yapmanız gereken şey katmer malzemelerini hazırlayıp hamur yapmaya koyulmak. Şimdiden ellerinize sağlık!

KATMER TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur İçin:

  • -4 su bardağı un
  • -1,5 su bardağı ılık su
  • -1 tatlı kaşığı tuz

Arası İçin:

  • -1 çay bardağı sıvı yağ
  • -8 yemek kaşığı un

KATMER TARİFİ YAPILIŞI

1. Un, su ve tuzu bir kapta hamur haline gelene kadar güzelce yoğurun.

2. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp en az 20 dakika dinlendirin.

3. Dinlenmiş hamuru 8 eşit beze olacak şekilde kesin.

4. Bezelerden birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerini sıvı yağ ile yağlayıp un serpiştirin. Ardından alt kısımdan yuvarlayıp yukarıya doğru rulo haline getirin.

5. Gül böreğini sarar gibi rulo halindeki hamuru sarın. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın.

6. Oklava yardımıyla yağlanmış ve unlanmış bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

7. Isınmış tavada hamurları arkalı önlü kızarana dek pişirin

8. Tüm hamurları pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

**Afiyet olsun!

KATMER PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Katmer tarifi hazırlama süresi 1 saat, pişirme süresi 25 dakikadır.

KATMER TARİFİ KALORİ DEĞERİ

Yaklaşık bir tane katmer 256 kcal dır. Beyaz un ve yağ oranı yüksek olduğu için fazlaca ve sık tüketilmemelidir. Sizlerde diyette ve yediklerinize dikkat ediyorsanız katmer tüketmekten kaçınılmalıdır.

KATMER TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Hamurun yumuşacık kıvamda olması için önceden malzemelerin oda ısısında olmalıdır.

Güzelce ele yapışmayan bir hamur haline gelinceye kadar yoğurulup ikiye ayrılır.

Her iki açılan bezelere her yerine yedirerek yağlayıp, dolapta dinlendirilmelidir.

Dinlenmiş hamurları fazla büyültmeden tek tek tabak büyüklüğünde açılır.

Hamurları açarken ocakta ısınmış olan tavaya katmerleri iki yönlü pişirilir.

Pişen katmerleri sıcak sıcak tereyağ ile yağlanmalıdır.

Tel tel yumuşacık katmerler sıcak sıcak servis edilmelidir.

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