Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Kayseri İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Kayseri Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.
11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Kayseri imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:27
Güneş: 06:48
Öğle: 12:53
İkindi: 16:11
Akşam: 18:48
Yatsı: 20:04
12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Kayseri imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:25
Güneş: 06:47
Öğle: 12:53
İkindi: 16:12
Akşam: 18:49
Yatsı: 20:04
13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Kayseri imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:27
Güneş: 06:45
Öğle: 12:53
İkindi: 16:12
Akşam: 18:50
Yatsı: 20:06
14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Kayseri imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:22
Güneş: 06:44
Öğle: 12:52
İkindi: 16:13
Akşam: 18:51
Yatsı: 20:07
15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Kayseri imsak, sahur, iftar vakitleri)
İmsak: 05:21
Güneş: 06:42
Öğle: 12:52
İkindi: 16:13
Akşam: 18:52
Yatsı: 20:08
KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024 SAHUR VAKTİ, EZAN SAATİ
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).