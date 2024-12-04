Houston Rockets, Sacramento Kings'e 120-111 yenildi. Houston, 33-14'lük asistle oyundan çıktı ve 16 top kaybı yaptı, Sacramento ise 10 top kaybı yaptı.

Maçın ilk molasından önce her iki takım da yavaş başladı. Rockets 12'de 3, Kings ise 13'te 4 şut attı. Houston, üçlük atışlarında 3'te 0 ile başlarken, Sacramento 5'te 1'di. Moladan sonra, Jalen Green Rockets'ı yönetti ve üç dakikadan biraz fazla bir sürede 6'da 5 şut attılar.