Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Sacramento Kings‘e 120-111 ile mağlup oldu. Maçın ilk molasından önce her iki takım da yavaş başladı. Rockets 12'de 3, Kings ise 13'te 4 şut attı.
Houston Rockets, Sacramento Kings'e 120-111 yenildi. Houston, 33-14'lük asistle oyundan çıktı ve 16 top kaybı yaptı, Sacramento ise 10 top kaybı yaptı.
Maçın ilk molasından önce her iki takım da yavaş başladı. Rockets 12'de 3, Kings ise 13'te 4 şut attı. Houston, üçlük atışlarında 3'te 0 ile başlarken, Sacramento 5'te 1'di. Moladan sonra, Jalen Green Rockets'ı yönetti ve üç dakikadan biraz fazla bir sürede 6'da 5 şut attılar.
Ligin en iyi ribaund alan takımlarından biri olarak, cam üretimi Houston'a yardım etmeye devam etmek zorundaydı. Rockets, ilk çeyrekte Sacramento'yu 18-8 geride bıraktı, bunlardan dördü hücum ribaunduydu. Houston, ilk çeyreği 28-23 önde tamamladı.
Rockets, Perşembe günü Golden State Warriors ile karşılaşacak. Maç, Chase Center'da saat 21:00'de CST'de başlayacak.