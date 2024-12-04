Galatasaray'ın 2 büyük problemi

Önce UEA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ardından Süper Lig'de Eyüpspor ile berabere kalan Galatasaray'ın, göze çarpan en büyük iki problemi kalesini gole kapatamaması ve kulübeden yeterli katkıyı alamaması olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon yediği gol sayısı ve kalesini kapatamadığı maçların fazlalığıyla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi’nde en çok gol atan takım olan Galatasaray, aynı zamanda en çok gol yiyen takımlardan biri. Sarı-kırmızılılar; PAOK ve Alkmaar’dan 1’er, RFS ve Tottenham’dan 2’şer, Elfsborg’dan ise 3 gol yedi. Süper Lig’de de Kasımpaşa 3, Eyüpspor ve Samsunspor 2’şer gol atmayı başardı.