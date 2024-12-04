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Galatasaray'ın 2 büyük problemi

Galatasaray'ın 2 büyük problemi

Umut Yılmaz
04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılar; PAOK ve Alkmaar’dan 1’er, RFS ve Tottenham’dan 2’şer, Elfsborg’dan ise 3 gol yedi. Süper Lig’de de Kasımpaşa 3, Eyüpspor ve Samsunspor 2’şer gol atmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar; PAOK ve Alkmaar’dan 1’er, RFS ve Tottenham’dan 2’şer, Elfsborg’dan ise 3 gol yedi. Süper Lig’de de Kasımpaşa 3, Eyüpspor ve Samsunspor 2’şer gol atmayı başardı.

Önce UEA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ardından Süper Lig'de Eyüpspor ile berabere kalan Galatasaray'ın, göze çarpan en büyük iki problemi kalesini gole kapatamaması ve kulübeden yeterli katkıyı alamaması olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon yediği gol sayısı ve kalesini kapatamadığı maçların fazlalığıyla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi’nde en çok gol atan takım olan Galatasaray, aynı zamanda en çok gol yiyen takımlardan biri. Sarı-kırmızılılar; PAOK ve Alkmaar’dan 1’er, RFS ve Tottenham’dan 2’şer, Elfsborg’dan ise 3 gol yedi. Süper Lig’de de Kasımpaşa 3, Eyüpspor ve Samsunspor 2’şer gol atmayı başardı.


HAMLE ŞANSI YOK

Galatasaray’ın bir diğer büyük problemi ise kenardan istediği verimi alaması... Oyunun gidişatına göre yapılan değişiklikler beklenen katkıyı sağlayamıyor. İcardi, Jakobs, Kaan ve son olarak Abdülkerim'in sakatlıklarıyla hamle şansı iyice düşen teknik direktör Okan Buruk, son haftalarda aynı değişiklikleri yapmak zorunda kaldı. Az Alkmaar maçında kulübede forveti olmayan gneç çalıştırıcının elinde sadece kanat oyuncusu Ziyech vardı. Ofansif orta sahası da olmayan Buruk, Kerem ve Berkan gibi defans ağırlıklı oyuncularla değişiklik yapmak zorunda kalırken, bu hamlelerinden ise istediği sonucu alamadı.


#spor
#Galatasaray
#Okan Buruk

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