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Antalyaspor kupada farklı kazandı: 5'nci tura yükseldi

Antalyaspor kupada farklı kazandı: 5'nci tura yükseldi

18:133/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kırmızı-beyazlılar rahat turladı.
Kırmızı-beyazlılar rahat turladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Antalyaspor sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaştı.


Kırmızı-beyazlı Akdeniz ekibi, üstün bir oyun sergilediği ilk yarıda 16'ncı dakikada Gaich'in attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor'da 22'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Uzun'un plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan deplasman ekibi, 52'nci dakikada Enes İlkin'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Yediği golün şokundan kısa sürede çıkan Antalyaspor'da Van de Streek 54'üncü dakikada kafa vuruşuyla farkı tekrar 2'ye çıkartarak durumu 3-1 yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Townsend'in 90+1'inci dakikada ceza alanı dışından bulduğu golle durumu 4-1'e taşıdı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.




#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Küçükçekmece Sinopspor

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