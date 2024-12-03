Antalyaspor kupada farklı kazandı: 5'nci tura yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaştı.

Kırmızı-beyazlı Akdeniz ekibi, üstün bir oyun sergilediği ilk yarıda 16'ncı dakikada Gaich'in attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor'da 22'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Uzun'un plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.