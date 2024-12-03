Fırsatı kaçırmadı

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 3'e indirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, Tadic ve İrfan Can’ı aynı anda sahaya atıp, üçüncü bölgede hem topun kontrolünü sağlamak hem de Oğuz ve En Nesyri’nin ön alan baskı ile koşularıyla golü bulmayı planladı. Henüz 3. dakikada bu plan tutarken, ön alanda baskı sonucunda topu kapan En Nesyri boştaki Oğuz’u gördü. İkinci forvet rolünde koşu yapan Oğuz da karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-0. Tadic 10 numara bölgesinde daha serbest oynarken, İrfan Can’ın sık sık içe kat etmesi ile Osayi ileri çıkarak oyuna hem genişlik kattı hem de rakip savunma bloğunun hatalar yapmasını sağladı. Arka arkaya geçişler yakalayan sarı-lacivertliler bu pozisyonlardan yararlanamadı. Daha sonra golün de etkisiyle Fenerbahçe hem geriye çekildi hem de topun kontrolü Gaziantep’e geçti. Sarı-lacivertliler üçüncü bölgede top tutamadı ve pas hatası sayısı çoğaldı. 41. dakikada Ndiaye’nin uzun topunda Okereke, savunmanın da hatasıyla topu filelere gönderdi: 1-1. Geriden oyun kurmakta zorlanan Fenerbahçe, ikinci yarı İrfan-Maximin değişiyle daha direkt toplarla rakip kaleye gitmeyi planladı. Her iki ekibinde takım boylarının uzamasıyla, orta sahalar çok rahat geçildi. İçeriye koşular yapan En Nesyri'nin topla hiç buluşamaması, aslında Fenerbahçe’nin oyununun verimsiz olduğunu kanıtladı. 78’de kornerden gelen topu Becao kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1. 89'da Fred'in soldan ortasında Dzeko attığı şık golle skoru 3-1 yaptı. 90+3'te Fred'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı ise VAR kararıyla iptal edildi.





Hak ettiğimiz bir galibiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Maçı erken bitirmek için fırsatlarımız oldu. Baskıyı üzerimizde hissettik. İkinci yarıda ise çok güçlü bir oyun sergiledik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ama dürüst olmalıyım: Selçuk İnan'ı tebrik ediyorum çünkü çok zor bir maçtı" dedi. Portekizli çalıştırıcı fikstürlerinde maçlarını üst üste İstanbul'da oynayacak olmaları üzerine; "Derbi maçlar derbidir. Beşiktaş'ın oyun tarzını seviyorum. Her iki takım için de zor olacak. Bence Türkiye'de en iyi kontraatak oynayan takım Beşiktaş. Dürüst olmak gerekirse Arda Turan, Selçuk İnan ve Çağdaş Atan, Türkiye'deki en yetenekli ve potansiyelli teknik direktörler" sözlerini sarfetti. Mourinho sözlerinin devamında, "Başarı için istikrar önemlidir. Birazcık hakkımı teslim edip bana zaman verin. Giovanni van Bronckhorst'a yapılanı bana yapmayın. Bırakın huzurlu şekilde çalışayım. Huzur olmasada ben bundan keyif alırım." ifadelerini kullandı.





Daha çok gelişmeliyiz

Süper Lig'de 8. golünü atan Edin Dzeko, "Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktalar var" dedi. Samet Akaydin ise "Bazen böyle maçlar olacak ama galip gelmesini bilmeliyiz. Zamanla daha iyi oyunlar oynayacağız. Hayatımda ilk kez sol stoper oynadım. Hocamız sordu 'yaparım' dedim. Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.





Bu düzeni yıkacağız

Maç sonu F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray'a tepki gösterdiği açıklamalar yaptı. Ilıcalı, "Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. G.Saray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakibin de hakkı yeniyor. Hakem 2 büyük hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. G.Saray, 2 yıldır içeride kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. G.Saray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız" dedi.



