Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdar Topraktepe'den Hatayspor maçı yorumu: Her şeyin bilincindeyiz

Serdar Topraktepe'den Hatayspor maçı yorumu: Her şeyin bilincindeyiz

22:422/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Serdar Topraktepe
Serdar Topraktepe

Trendyol Süper Lig'de 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, "Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de oynanan maçta Beşiktaş, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası, Van Bronckhorst'un ardından siyah-beyazlı takımın geçici olarak başına geçen Serdar Topraktepe dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Serdar Topraktepe'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum."


"Hep birlikte bir şeyler yapacağız"


"Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Milot Rashica'yı en fazla 45 dakika oynatabilirdik, 65'ten sonra sakatlık riski arttı. Sakatlanırsa, dört hafta kaçırabilirdi. Ona rağmen elinden geleni yaptı. Can Keleş, Alex Chamberlian bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakhtiyor Zaynutdinov her zaman hazır bir futbolcu. Rafa Silva inanılmazdı. Gedson Fernandes'in pozisyonları var. Yemememiz gereken bir pozisyonda gol yedik ama olmadı."



#Serdar Topraktepe
#Beşiktaş
#Hatayspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti