Cimbom alarma geçti

Yoğun fikstür içerisinde iki kulvarda mücadele eden Galatasaray, bir haftada iki puan kaybı yaşarken, Florya’da alarm durumuna geçildi. Hem Türkiye hem de Avrupa’da şampiyonluk bekleyen sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçla galibiyetlerine devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu hafta içinde oyuncularını hem dinlendirecek hem de Sivasspor karşılaşmasına hazırlayacak.