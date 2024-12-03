Cimbom alarma geçti

Yoğun fikstür içerisinde iki kulvarda mücadele eden Galatasaray, bir haftada iki puan kaybı yaşarken, Florya’da alarm durumuna geçildi. Hem Türkiye hem de Avrupa’da şampiyonluk bekleyen sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçla galibiyetlerine devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu hafta içinde oyuncularını hem dinlendirecek hem de Sivasspor karşılaşmasına hazırlayacak.
Önce UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar sonra Süper Lig’de Eyüpspor ile berabere kalan Galatasaray, ağlarında gördüğü erken gollerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanında 2. dakikada, Eyüpspor karşısında ise 13. dakikada geriye düştü.
Galatasaray’ın yoğun fikstürü oyuncu sağlığını da tehdit etmeye başladı. Mauro İcardi, İsmail Jakobs ve Kaan Ayhan’ın ardından Abdülkerim Bardakcı da sakat oyuncular istesine eklendi. Tüm bu futbolcuların ilk 11 menşeili olması sebebiyle kadro kurmakta güçlük çeken Okan Buruk, daha fazla kayıp vermek istemiyor.
Galatasaray maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Başkan Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada karar çıktı. Savcılık, iddiaların araştırılması için yapılan suç duyurusuna yönelik "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi. İddia kaynaklarının da belli olmadığı aktarılan kararda, somut ve yeterli delil elde edilemediği belirtildi.
Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcunun sahalara geri dönmesi 3 haftayı bulacak. Galatasaray, Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat edildiğini duyurdu. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilen yıldız futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.