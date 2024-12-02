Aslan ara vermedi

Dün Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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