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Aslan ara vermedi

Aslan ara vermedi

14:122/12/2024, Pazartesi
IHA
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Sivasspor

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