Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.