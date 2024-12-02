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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
13:242/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
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Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray’ın Süper Lig’de dün Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı’nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi. Peki, Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Galatasaraylı savunmacı Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi.


Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Abdülkerim Bardakcı nasıl sakatlandı?

Milli futbolcu, Eyüpspor müsabakasının 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkmasına rağmen oyuna devam etmişti. Daha sonra kendisini yere bırakan Abdülkerim Bardakcı, 39. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


Abdülkerim Bardakcı sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.




#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Süper Lig

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