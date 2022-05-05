​Kira artış oranı belli oldu: 2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla beklenen 2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. 5 Mayıs 2022 tarihinde Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan bu orana göre mayıs ayında kiralara yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Nisan ayında enflasyonun yüzde 69,97 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 34.46 oranında gerçekleşti. İşte detaylar...

Mayıs ayı kira artış oranı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Mayıs ayı kira artış oranı %34,46 oldu.

Nisan ayı kira artış oranı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti

Buna göre nisan ayı kira artış oranı %29,88 oldu.

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Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL