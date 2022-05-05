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Kira artış oranı belli oldu: 2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Son zamanlarda merak edilen ve gündemden düşmek bilmeyen kira artış oranı belli oldu. Her ay belirli tarihlerde açıklanan kira artı oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ev sahipleri ve kiracılar sıkı bir şekilde heyecanla takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon oranı 69,97 oldu. Peki,2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kira artış oranı belli oldu: 2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merakla beklenen 2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. 5 Mayıs 2022 tarihinde Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan bu orana göre mayıs ayında kiralara yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Nisan ayında enflasyonun yüzde 69,97 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 34.46 oranında gerçekleşti. İşte detaylar...

Mayıs ayı kira artış oranı

  • TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.
  • Mayıs ayı kira artış oranı %34,46 oldu.

Nisan ayı kira artış oranı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti

Buna göre nisan ayı kira artış oranı %29,88 oldu.

Kira artış oranı hesaplama

  • Mevcut kira bedeli: 1000 TL
  • Zam oranı: 15,78 %16,42
  • Zam bedeli: 164,2 TL
  • Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

nisan-ayi-enflasyon-orani-2022-nisan-enflasyon-orani-ne-zaman-aciklanacak
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