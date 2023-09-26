Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) güz dönemi kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki, KOMEK kurs kayıt başvuruları başladı mı?

KOMEK KURS KAYITLARI BAŞLADI MI?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri KOMEK yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtlar online olarak yapılacak. KOMEK kurs kayıt başvuruları 26 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında olacak.

KOMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR?

Konya KOMEK kurs kayıtları elektronik ortamda yapılıyor. 26 Eylül itibariyle başlayan KOMEK kurslarına yoğun ilgi olduğu için zaman zaman kayıt ekranında sıkıntılar yaşanabiliyor.

KOMEK KURS BRANŞLARI

KOMEK kursları yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.







