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Koronavirüs Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler
TÜRKİYE

1 Temmuz'da nereler açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün açılacak yerler

Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor: İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır Türkiye genelinde birçok işletme kapalıydı. Alınan önlemelerin ardından düşüşe geçen ölü ve vaka sayılarının ardından yeni normalleşme dönemine girildi. Kapalı olan birçok işletme bugün itibariyle kapılarını yeniden açıyor. Normalleşme takviminde açılma tarihi 1 Temmuz olarak belirlenen sinema, tiyatro ve düğün salonu gibi yerler yayınlanan genelgeye göre faaliyet gösterebilecek. İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugünden itibaren birçok işletme yeniden faaliyete girecek.
Bugünden itibaren birçok işletme yeniden faaliyete girecek.

Koronavrüse karşı alınan önlemler Ramazan Bayramı'ndan sonra hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılmış, 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecine girilmişti. Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde yeni bir döneme daha giriliyor . Bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları açılıyor. Peki 1 Temmuz normalleşme takvimi ve yeni normalleşme sürecinde neler olacak?

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
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Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.


DÜĞÜN SALONLARINDA NELER OLACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.alındığı ifade edildi.

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Noterlerde normalleşme takviminin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor
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Noterlerde normalleşme takviminin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor

  • Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.

Hastanelerde normalleşme sürecine girildi: Ertelenen ameliyatlara yeniden başlanıyor
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Hastanelerde normalleşme sürecine girildi: Ertelenen ameliyatlara yeniden başlanıyor

İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılıyor
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İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılıyor

Sinema ve tiyatro salonları ne zaman faaliyete girecek?

Koronavirüs nedeniyle mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre, alınacak tedbirlere göre, tesislerdeki klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak

İnternet kafeler açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak. Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

Halay ve horonsuz düğün: Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı
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Halay ve horonsuz düğün: Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı
  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi.

Uzmanlardan düğün yapacaklar için en uygun tarih ağustos uyarısı: Kır düğünü yapın
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Uzmanlardan düğün yapacaklar için en uygun tarih ağustos uyarısı: Kır düğünü yapın

Gündüz bakımevleri faaliyete başlayacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz’dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.

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Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden

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