Koronavirüs Türkiyenin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı 17 ile kırmızı alarm
TÜRKİYE

Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 17 ile kırmızı alarm

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 10 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Açıklanan verilere göre vaka sayısı düne göre düşüş gösterdi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 17 ile uyarıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Şubat vaka sayısı: Vaka sayısı 10 Şubat 2022
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 932 oldu.

  • 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,72, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,70 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

17 İLE UYARI: DAHA FAZLA RİSK ALMAYALIM

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde. Daha fazla risk almayalım." ifadelerine yer verdi.

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