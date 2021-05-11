Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs 12-15 yaş için Pfizer/BioNTechin Kovid-19 aşısına onay çıktı
DÜNYA

12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

Haber Merkezi AA
12-15 yaş için Pfizer/BioNTechin Kovid-19 aşısına onay çıktı
Foto/arşiv

FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı verilerinin çok sıkı denetimden geçtiğine belirterek, "Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak." ifadesini kullandı.

Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılama tavsiye komitesinin de yarın toplanarak, Pfizer/BioNTech aşısının çocuklara uygunluğunu değerlendireceği ve onaylaması halinde bir kaç gün içinde aşı dozlarının dağıtımına başlanabileceği kaydedildi.

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.

Bundan bir süre önce de Pfizer/BioNTech, ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu.

Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi
KORONAVİRÜS
Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Türkiye dünya genelinde en çok koronavirüs aşısı yapan 7. ülke
KORONAVİRÜS
Türkiye dünya genelinde en çok koronavirüs aşısı yapan 7. ülke

'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı
KORONAVİRÜS
'Aşı ikna ekibi' devreye girdi: 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı
Abone Ol Google News
Mescid-i Aksaya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
ABDnin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.
Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı<br>24'e yükseldi

Şehit sayısı
24'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.
New York Post algılarla oynuyor

New York Post algılarla oynuyor

İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap liderlere görüştü.

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

​Fransa'da askerden hükumete üçüncü muhtıra.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.