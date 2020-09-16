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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1771
TÜRKİYE

16 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1771

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

15 Temmuz koronavirüs verileri.

14 Temmuz koronavirüs verileri.

13 Temmuz koronavirüs verileri.

12 Temmuz koronavirüs verileri.

11 Temmuz koronavirüs verileri.
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Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi
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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi

Yasak olmasına rağmen vatandaşların hayatını hiçe sayarak trafikte drift yapanların son durağı Trabzon oldu. Beşikdüzü ilçesinde, drift yapan otomobil sürücüsü ile yanında silahla havaya ateş eden kişi, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Tepkiler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücü yakaladı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?
Hayat

Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

Gazeteci Bekir Develi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattığı Badi'nin hikayesi okuyanları duygulandırdı. Davranışlarından eğitimli olduğu anlaşılan Badi'nin acıkmış bir halde geldiğini sonrasında ise asla gitmek istemediğini söyleyen Bekir Develi, eski sahibinin Badi'yi sokağa attığını ifade ederek şöyle seslendi: ''Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı? Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''
Norveçli gazeteci 'Türkiye kariyeri bitti' dedi Ağaoğlu kafaları karıştırdı
Spor

Norveçli gazeteci 'Türkiye kariyeri bitti' dedi Ağaoğlu kafaları karıştırdı

Alexander Sörloth'un transfer krizi hala çözülemedi. Norveç basınından gazeteci Simon Pedersen yıldız futbolcunun hangi takıma gideceğiyle ilgili olarak aldığı bilgiyi paylaşırken başkan Ahmet Ağaoğlu, Crystal Palace ve oyuncu ile aralarındaki belirsizlik hakkında konuştu.

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