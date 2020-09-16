Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 63, vaka sayısı 1771

Hayat

Bekir Develi’den ‘Badi’yi sokağa atanlara: Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı?

Gazeteci Bekir Develi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattığı Badi'nin hikayesi okuyanları duygulandırdı. Davranışlarından eğitimli olduğu anlaşılan Badi'nin acıkmış bir halde geldiğini sonrasında ise asla gitmek istemediğini söyleyen Bekir Develi, eski sahibinin Badi'yi sokağa attığını ifade ederek şöyle seslendi: ''Kim bilir hangi 'hayvan' onu bi hevesle alıp sonra sokağa attı? Buradan o 'hayvan'a seslenmek istiyorum! O bu dünyada konuşamıyor ama mahşerde konuşacak. Bakalım o zaman Badi’nin hakiki sahibine ne cevap vereceksin?''