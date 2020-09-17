Koronavirüs salgınında 17 Eylül sonuçları: Vefat sayısında yine artış

Koronavirüse yakalanıp 4 ay sonra yoğun bakımdan çıkan vatandaş: Neden herkes maske takıyor Kaza mı geçirdim?

Ülkemizde koronavirüse ilk yakalanan hastalardan, 73 yaşındaki Oğuz Peker 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp yaklaşık 5,5 ay sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşadı. 23 Mart'ta İstanbul'da hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde 'Trafik kazası mı geçirdim Neden herkes maskeli' diye sordu. Herkesin maskeli olduğu 'bambaşka' bir dünyaya uyanan Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söyledi.