Koronavirüs salgınında 17 Eylül sonuçları: Vefat sayısında yine artış

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan tablo güncellendi. Türkiye'nin 17 Eylül koronavirüs tablosu incelendiğinde, vaka sayısının düne kıyasla azaldığı ancak vefat sayısının yükseldiği görülüyor.
17 Eylül'de kaç kişi vefat etti?
- Güncellenen verilere göre bugün Türkiye'de 109 bin 985 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu. 66 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 1372 oldu.
İyileşen sayısı hala vaka sayısından geride
Son 24 saatte 1143 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.
"Artışı durdurmak elimizde"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün tablosuna ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" ifadelerini kullandı.
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. https://t.co/RVlhe7786O
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020