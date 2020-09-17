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TÜRKİYE

17 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Koronavirüs salgınında 17 Eylül sonuçları: Vefat sayısında yine artış

Türkiye'nin 17 Eylül koronavirüs tablosu güncellendi. Sağlık Bakanlığının yayınladığı tablodaki güncel verilere göre vaka sayısı düne göre düşüş gösterirken, ölü sayısında ise artış gözlendi. Toplamda 9 milyona yakın test yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısına vurguda bulunarak uyarılarda bulundu ve istikrar gösteren artışı durdurmanın tedbirlere uymaya bağlı olduğunu hatırlattı. İşte 17 Eylül koronavirüs vefat, yeni hasta ve ağır hasta sayısı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan tablo güncellendi. Türkiye'nin 17 Eylül koronavirüs tablosu incelendiğinde, vaka sayısının düne kıyasla azaldığı ancak vefat sayısının yükseldiği görülüyor.

17 Eylül'de kaç kişi vefat etti?

  • Güncellenen verilere göre bugün Türkiye'de 109 bin 985 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu. 66 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 1372 oldu.

İyileşen sayısı hala vaka sayısından geride

Son 24 saatte 1143 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

"Artışı durdurmak elimizde"

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün tablosuna ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" ifadelerini kullandı.

İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk aşı yapıldı

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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