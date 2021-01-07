Koronavirüs 17 yerli aşı çalışması var
BİLİMSEL GELİŞMELER

17 yerli aşı çalışması var

17 yerli aşı çalışması var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğunu açıkladı. Koca, “Bir aşı adayımız Faz-2 safhasında. Bu aşıda nisan ayında Faz-3 insan deneyleri safhasına geçilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı adayımızın Faz II safhasında, 6 aşı adayımızın da Faz I çalışması aşamasına geldiğini söyledi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıya proje sahibi hocalar, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığını aktaran Koca, toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını ifade etti.

İkinci yerli aşıda ilk faz
KORONAVİRÜS
İkinci yerli aşıda ilk faz

NİSAN’DA FAZ 2

  • Bakan Koca, Türkiye’de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı: “İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK’ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir.”

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Üç inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi
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Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Üç inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi
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