Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 72, vaka sayısı 1767

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bililendirme Sayfası'na 23 Eylül koronavirüs tablosu yüklendi. Tablo incelendiğinde düne göre ölü, vaka ve ağır hasta sayısında artış olduğu gözleniyor. Uzun bir süredir belli bir sayının altına inmeyen sayılar endişe veriyor.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı artmaya devam etti

23 Eylül'de kaç kişi öldü?

Bakanlığın sitesinde yer alan güncel verilere göre son 24 saatte 112 bin 102 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ayrıca 72 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

İyileşen sayısı kaç?

Bin 27 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

KORONAVİRÜS Taburcu olan yaşlıların yerine gençler geliyor

"Tedbirleri birlikte uygulayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün tablosuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 23, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

22 Eylül koronavirüs tablosu.

21 Eylül koronavirüs tablosu.

20 Eylül koronavirüs tablosu.

19 Eylül koronavirüs tablosu.

18 Eylül koronavirüs tablosu.

TÜRKİYE'DE UYGULANAN KORONAVİRÜS AŞISINDA İLERLEME KAT EDİLDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının ilk gönüllü uygulamasına ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Akova, geçen hafta Perşembe günü aşılama çalışmalarının başladığını, yüksek riskli grupta aşılamayı öncelikle tercih ettiklerini, bu nedenle önceliği sağlık çalışanlarına verdiklerini söyledi.

KORONAVİRÜS Hiç bir belirti olmadığı halde testi pozitif çıktı: Belki de bu şekilde aranızda olacaktım

Prof. Dr. Akova, 1200 gönüllü sağlık çalışanında öncelikle aşılama yapacaklarını hatırlatarak, "Bizim dışımızdaki diğer 24 merkezde de yapılacak bu aşılar. Hacettepe aşılamaya ilk başlayan ve koordinatör merkez. Bu hafta içinde İstanbul'da bir ya da birkaç merkezde çalışmaya başlamayı planlıyoruz. Daha sonra diğer merkezlerle peyderpey çalışmaya başlayacağız. Şu andaki bu merkezlerin henüz çalışmaya başlamamasının temel sebebi bürokratik bir takım işlemler. Bu çalışmanın esas ana destekleyicisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı. Dolayısıyla onların görevlendirdiği bir aracı kurum var. O aracı kurum aracılığıyla bu hastanelerle bir takım kontratlar imzalanıyor. Onunla ilgili bazı gecikmeler oldu; ama bu hafta içinde çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

'ÇOK CİDDİ YAN ETKİ İLE KARŞILAŞMADIK'

Prof. Dr. Murat Akova, aşı olmak için başvuran gönüllülere çeşitli testler yaptıklarını belirterek, "Çok sayıda gönüllüyü bir anda aşılamak istemiyoruz açıkçası. Hem kontrolü kolay sağlamak hem de bu kişilere daha rahat bir hizmet sunmak için. Şimdiye kadar 20 civarında gönüllüyü aşıladık, bunların hepsi sağlık çalışanı. Bu kişilerden aşı yapmadan önce kanlarını alıyoruz, antikor olup olmadığını tespit ediyoruz. Aynı zamanda PCR testiyle belirtisiz de olsa virüs taşıyıp taşımadıklarına bakıyoruz. Bize başvuran gönüllüler içinde 2'sinin antikoru pozitif çıktı. Yani onlar hastalığı geçirmişler belirtileri olmadan. Bu nedenle bu 2 kişiyi aşılamadık. Ama geri kalan gönüllülerin hepsi ilk doz aşıları oldular. Aradan geçen 5 gün içinde çok şükür ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS İkinci dalga Avrupa’yı vuruyor: Yasaklar hızla geri geliyor

'GÖNÜLLÜ TALEPLERİNİ LİSTELİYORUZ'