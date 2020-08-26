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25 Ağustos korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı bin 500'ün üzerine çıktı

25 Ağustos korona tablosu: Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

Türkiye'de son dönemde yaz tatilinin gelişi ve nikah, düğün, taziye, kına gibi nedenlerle sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor. Bu durum ise koronavirüs vakalarındaki artışı beraberinde getirdi. 25 Ağustos korona tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Türkiye'de 25 Ağustos Salı günü 1502 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Koronavirüs salgını nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 261 194 oldu ve can kaybı ise 6 bini aştı. İşte 25 Ağustos Salı gününün korona tablosu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs salgınında son dönemlerde vaka sayısındaki gerileme yerini artışa bırakıyor. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle vaka sayısı dün 1.500'ü aştı.

25 Ağustos Salı gününün korona tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 25 Ağustos korona tablosu güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı.

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TOPLAMDA 6.5 MİLYON TEST YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

İçişleri Bakanlığı; Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

14 İLDE NİKAH VE DÜĞÜNLER 1 SAAT İÇİNDE TAMAMLANACAK

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

PARA CEZASI SIKLAŞTIRILIYOR

Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, kentte son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "Bunların tümü virüsü hastane dışından kaptı. Pozitif personelimizi tek tek arıyorum ve ne olduğunu soruyorum. Düğün, toplantı, memleket ziyareti gibi sonuçlar çıkıyor." dedi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye Başkanı Murat Tunçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, polis ekiplerince yol kontrol noktasında yakalandı.

Kırklareli'de kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza verildi.

Gaziantep'te tedbirler kapsamında, 2 bin 124 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'de alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye para cezası verildi.

Şanlıurfa'da, tedbirlere uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 94 bin 810 lira ceza kesildi.

Adıyaman'da 41 ev karantinaya alındı.

Hakkari'de bir grup öğretmen, Kovid-19 önlemlerine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Antalya'da 521 tekne ve 13 plaj işletmesi denetlendi.

  • Gümüşhane'de bir mahalle ve bir köy için karantina kararı verildi. Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Çarıksayarlar beldesinde tedbirler kapsamında kahvehanelerin kapatıldığı ve düğünlerin de ertelendiği bildirildi.
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