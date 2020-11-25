Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs sonuçları: En yüksek vefat sayısı kaydedildi

Koronavirüs (Kovid-19) Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sert bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. 25 Kasım koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklendi.
25 Kasım'da kaç kişi öldü?
- Güncel verilere göre, son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.
İyileşen sayısı kaç?
- Son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520'ye ulaştı. Hasta sayısı 467 bin 730, vefat sayısı 12 bin 840, ağır hasta sayısı 4 bin 641, aktif hasta 69 bin 410 oldu.
25 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç?
Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra vaka sayılarının da açıklanacağını belirtti.
Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- "Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum. Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugünkü toplam vaka sayımız ise 28 bin 351."