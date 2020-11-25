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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 25 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 168, hasta sayısı 6814
TÜRKİYE

25 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 25 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 168, hasta sayısı 6814

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarihi açıkladı: En geç Nisan ayında
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AGİT tarafından 1992'de kurulan ve 6 Aralık 1994'ten bu yana eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya'nın yürüttüğü Minsk Grubu, Dağlık Karabağ krizinde ateşkes çağrısı ve müzakere yapmaktan öteye gidemedi. Üç ülke yıllarca Dağlık Karabağ krizinin çözümünü AGİT Minsk Grubundan beklese de Ermenistan Azerbaycan toprakları üzerindeki işgaline devam etti. Grubunun bu etkisizliği ve sessizliği karşısında Ermenistan 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yeni provokasyonlara girişti. Azerbaycan ordusu, bu tarihten itibaren Karabağ'da başlattığı karşı operasyonda 9 Kasım'a kadar 5 il, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 44 günde cephede yenilen Ermenistan, 10 Kasım'da Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı.

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