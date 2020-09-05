Koronavirüs salgınında 5 Eylül tablosu açıklandı: Ölü sayısı arttı, iyileşen sayısı azaldı

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan koronavirüs hastalığı ile ilgili Türkiye'de 5 Eylül tarihindeki tablo açıklandı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 verilerini açıkladığı sitede yayınlanan 5 Eylül verilerine göre 56 kişi hayatını kaybetti, 1673 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Ölü sayısı arttı, iyileşen sayısı azaldı

Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 56 , bugünkü test sayısı 99.497 , bugünkü vaka sayısı 1.673, bugün iyileşen sayısı 984.

Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.

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Tedbirlere uymak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." dedi.