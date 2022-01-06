​Türkiye'nin 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 bin 413 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu
Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 bin 413 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
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