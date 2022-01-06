Koronavirüs Türkiyenin 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6 Ocak 2022 koronavirüs tablosu: 6 Ocak vaka sayısı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 bin 413 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

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